Реально ли обеспечить блекаут в Москве: какие уязвимые точки российской энергетики

Пока российская армия наносит удары по украинской энергетике украинские власти продолжают намекать, что ВСУ способны устроить блекаут даже в Москве. Реально ли это? Какие уязвимые точки российской энергетики? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Блэкаут в Москве. Фото: из открытых источников

Важно уничтожать именно конкретные подстанции

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил эфире "24 Канала", что Украина уже начала атаковать энергетические объекты на территории России. Добраться до всех, чтобы обесточить города, не получится. Однако этого делать и не нужно.

Эксперт считает, что важно уничтожать именно конкретные подстанции. Таким образом без света могут остаться даже жители Москвы. Уничтожить всю энергетику России не удастся, ведь территория страны-агрессора огромная. Нужно принимать во внимание и объекты, которые расположены на 7 тысяч километров в глубь страны.

При этом Роман Свитан отмечает, Россия имеет несколько уязвимых точек. Если надавить на них – страна фактически остановится.

"Важно, что переток максимальных потреблений электроэнергии происходит с Востока на Запад (России – 24 Канал) через станции. Если их вырубить, а сейчас этим начали заниматься Силы обороны Украины, то переток электроэнергии будет невозможен", – акцентировал эксперт.

Свитан объяснил, что это приведет к тому, что в одном регионе страны-агрессора может быть избыток электроэнергии, а в другом дефицит", – отметил эксперт. По Москве – в город электроэнергия идет по 8 коридорам из таких станций. Если поразить все – Москва останется без света. Эксперт добавил, что это возможно, ведь эти станции не прикрывают российские системы ПВО.

Если блекаут в Москве произойдет, это не изменит фундаментального отношения россиян

Эксперт по международным энергетическим вопросам и безопасности Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ отметил, потенциальный блэкаут в Москве не сможет изменить отношение Кремля и граждан РФ к войне.

Аналитик считает, что это иллюзия, и призывает сосредоточиться на конкретных действиях, а не на пустых разговорах.

Гончар акцентировал, что дискуссии по поводу вероятного отключения света в российской столице в осенне-зимний период преждевременны и бессмысленны. По его мнению, такие обсуждения лишь подражают западной логике: попытка испугать агрессора словом, что на практике почти не работает.

"Сначала нужно действовать, а потом уже информировать, а не наоборот. Лучше меньше говорить и больше делать", — заметил эксперт.

Гончар утверждает: даже, если блекаут в Москве произойдет, это не изменит фундаментального отношения россиян и российского руководства к военным действиям. Он напомнил, что чрезмерное обсуждение гипотетических средств влияния, таких как украинские баллистические системы или ракеты "Фламинго", лишь приводит к увеличению вражеских ударов по украинским городам, которые являются центрами нашего оборонного производства.

"Агрессор будет продолжать войну, пока его не привести в состояние недееспособности. Разговоры на него не влияют", — подытожил Михаил Гончар.

