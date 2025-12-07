Чи прослуховують українські спецслужби Кремль: Буданов дав чітку відповідь

Начальник Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що українські спецслужби дійсно можуть вести спостереження за високопоставленими російськими чиновниками.

Генерал Буданов у коментарі "РБК-Україна" натякнув, що ГУР має технічні та організаційні можливості перехоплювати переговори російських чиновників. На запитання, чи включає це можливість прослуховування розмов наближених до Путіна осіб, очільник ГУР ствердно відповів.

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", — сказав Буданов.

Ця заява прозвучала на фоні повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до витоку розмов радника Путіна Юрія Ушакова та спецпосланця Кирила Дмитрієва, які раніше потрапили до західної преси. The Wall Street Journal цитував представника адміністрації США, який зазначив, що до зливу могла бути причетна "іноземна розвідка", не уточнюючи конкретну країну.

Сам Ушаков назвав підслуховування та "зливи" у політичному середовищі звичайним явищем. Водночас, за його словами, витік переговорів зі Стівом Віткоффом створює серйозні ризики для відносин Москви з Вашингтоном.

Нагадаємо, що агентство Bloomberg опублікувало записи обох розмов, не повідомивши джерела отримання матеріалів. У них представники Путіна з Віткоффом обговорювали війну Росії проти України.

