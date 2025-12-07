logo_ukra

Чи прослуховують українські спецслужби Кремль: Буданов дав чітку відповідь
Чи прослуховують українські спецслужби Кремль: Буданов дав чітку відповідь

Кирило Буданов підтвердив, що українська розвідка здатна перехоплювати переговори чиновників Путіна.

7 грудня 2025, 11:00
Автор:
Slava Kot

Начальник Головного управління розвідки України (ГУР) Кирило Буданов підтвердив, що українські спецслужби дійсно можуть вести спостереження за високопоставленими російськими чиновниками.

Чи прослуховують українські спецслужби Кремль: Буданов дав чітку відповідь

Кирило Буданов. Фото з відкритих джерел

Генерал Буданов у коментарі "РБК-Україна" натякнув, що ГУР має технічні та організаційні можливості перехоплювати переговори російських чиновників. На запитання, чи включає це можливість прослуховування розмов наближених до Путіна осіб, очільник ГУР ствердно відповів. 

"Можемо, так. Ми за це гроші отримуємо", — сказав Буданов.

Ця заява прозвучала на фоні повідомлень у ЗМІ про можливу причетність України до витоку розмов радника Путіна Юрія Ушакова та спецпосланця Кирила Дмитрієва, які раніше потрапили до західної преси. The Wall Street Journal цитував представника адміністрації США, який зазначив, що до зливу могла бути причетна "іноземна розвідка", не уточнюючи конкретну країну.

Сам Ушаков назвав підслуховування та "зливи" у політичному середовищі звичайним явищем. Водночас, за його словами, витік переговорів зі Стівом Віткоффом створює серйозні ризики для відносин Москви з Вашингтоном. 

Нагадаємо, що агентство Bloomberg опублікувало записи обох розмов, не повідомивши джерела отримання матеріалів. У них представники Путіна з Віткоффом обговорювали війну Росії проти України.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Верховній Раді назвали небезпеку мирних переговорів та пояснили, чому зараз найгірший час для України.

Також "Коментарі" писали, що Кирило Буданов зруйнував великий міф про кнопкові телефони.



