Прослушивают ли украинские спецслужбы Кремль: Буданов дал четкий ответ

Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов подтвердил, что украинские спецслужбы действительно могут наблюдать за высокопоставленными российскими чиновниками.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Генерал Буданов в комментарии "РБК-Украина" намекнул, что ГУР имеет технические и организационные возможности перехватывать переговоры российских чиновников. На вопрос, включает ли это возможность прослушивания разговоров приближенных к Путину лиц, глава ГУР утвердительно ответил.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", — сказал Буданов.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к истоку разговоров советника Путина Юрия Ушакова и спецпосланника Кирилла Дмитриева, ранее попавших в западную прессу. The Wall Street Journal цитировал представителя администрации США, который отметил, что к сливу могла быть причастна "иностранная разведка", не уточняя конкретную страну.

Сам Ушаков назвал подслушивание и "слив" в политической среде обычным явлением. В то же время, по его словам, утечка переговоров со Стивом Виткоффом создает серьезные риски для отношений Москвы с Вашингтоном.

Напомним, что агентство Bloomberg опубликовало записи обоих разговоров, не сообщив источника получения материалов. В них представители Путина с Виткоффом обсуждали войну России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховной Раде назвали опасность мирных переговоров и объяснили, почему сейчас самое плохое время для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах.