Прослушивают ли украинские спецслужбы Кремль: Буданов дал четкий ответ
НОВОСТИ

Прослушивают ли украинские спецслужбы Кремль: Буданов дал четкий ответ

Кирилл Буданов подтвердил, что украинская разведка способна перехватывать переговоры чиновников Путина.

7 декабря 2025, 11:00
Автор:
avatar

Slava Kot

Начальник Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов подтвердил, что украинские спецслужбы действительно могут наблюдать за высокопоставленными российскими чиновниками.

Прослушивают ли украинские спецслужбы Кремль: Буданов дал четкий ответ

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Генерал Буданов в комментарии "РБК-Украина" намекнул, что ГУР имеет технические и организационные возможности перехватывать переговоры российских чиновников. На вопрос, включает ли это возможность прослушивания разговоров приближенных к Путину лиц, глава ГУР утвердительно ответил.

"Можем, да. Мы за это деньги получаем", — сказал Буданов.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений в СМИ о возможной причастности Украины к истоку разговоров советника Путина Юрия Ушакова и спецпосланника Кирилла Дмитриева, ранее попавших в западную прессу. The Wall Street Journal цитировал представителя администрации США, который отметил, что к сливу могла быть причастна "иностранная разведка", не уточняя конкретную страну.

Сам Ушаков назвал подслушивание и "слив" в политической среде обычным явлением. В то же время, по его словам, утечка переговоров со Стивом Виткоффом создает серьезные риски для отношений Москвы с Вашингтоном.

Напомним, что агентство Bloomberg опубликовало записи обоих разговоров, не сообщив источника получения материалов. В них представители Путина  с Виткоффом обсуждали войну России против Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Верховной Раде назвали опасность мирных переговоров и объяснили, почему сейчас самое плохое время для Украины.

Также "Комментарии" писали, что Кирилл Буданов разрушил большой миф о кнопочных телефонах.



Источник: https://t.me/RBC_ua_news/173582
