Чи почне Україна призов жінок: у Раді дали остаточну відповідь

У мережі час від часу починають обговорювати можливість призову жінок на військову службу. Проте за таким розмовами насправді нічого не стоїть. Україна не почне призов жінок. Таке переконання у себе в Телеграм вислови нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Призив жінок. Фото: із відкритих джерел

"Ця тема взагалі не обговорюється і не підіймається. Щоб почати призов жінок потрібно проголосувати це в Раді", – зазначив парламентар.

Олексій Гончаренко вважає, що навіть, якщо теоретично представити, що таке рішення з’явиться, Верховна Рада його точно ніколи не підтримає.

Читайте також на порталі "Коментарі" - Верховна Рада ухвалила законопроект про продовження воєнного стану в Україні 14128, який вніс президент Володимир Зеленський. Законопроект підтримали 317 народних депутатів. Таким чином, воєнний стан і, відповідно, мобілізацію буде продовжено з 5 листопада до 3 лютого 2026 року. За фактом у парламенті відбулося 17-те голосування за продовження воєнного стану з початку повномасштабного вторгнення Росії.





Також видання "Коментарі" повідомляло — Міністерство оборони України запускає бета-тестування двох нових видів відстрочок від служби в армії у сервісі "Резерв+". Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у прес-службі Міноборони.

Зазначається, що отримати відстрочку онлайн зможуть батько чи мати, які самостійно виховують дитину до 18 років, а також люди, які доглядають батька чи матір з інвалідністю. Для отримання відстрочки цим категоріям потрібно подати відповідний запит до "Резерв+". Після цього система перевірить підстави у державних реєстрах. У разі підтвердження буде надано відстрочку.



