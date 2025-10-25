Начнет ли Украина призыв женщин: в Раде дали окончательный ответ

В сети иногда начинают обсуждать возможность призыва женщин на военную службу. Однако за такими разговорами на самом деле ничего не стоит. Украина не начнет призыв женщин. Такое убеждение у себя в Телеграмм выразил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Призыв женщин. Фото: из открытых источников

"Эта тема вообще не обсуждается и не поднимается. Чтобы начать призыв женщин, нужно проголосовать это в Раде", – отметил парламентарий.

Алексей Гончаренко считает, что даже если теоретически представить, что такое решение появится, Верховная Рада его точно никогда не поддержит.

