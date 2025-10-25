logo

BTC/USD

111927

ETH/USD

3951.4

USD/UAH

42

EUR/UAH

48.77

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Начнет ли Украина призыв женщин: в Раде дали окончательный ответ
commentss НОВОСТИ Все новости

Начнет ли Украина призыв женщин: в Раде дали окончательный ответ

Нардеп Алексей Гончаренко считает, что за решение о призыве женщин в парламенте точно не хватит голосов

25 октября 2025, 14:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В сети иногда начинают обсуждать возможность призыва женщин на военную службу. Однако за такими разговорами на самом деле ничего не стоит. Украина не начнет призыв женщин. Такое убеждение у себя в Телеграмм выразил нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Начнет ли Украина призыв женщин: в Раде дали окончательный ответ

Призыв женщин. Фото: из открытых источников

"Эта тема вообще не обсуждается и не поднимается. Чтобы начать призыв женщин, нужно проголосовать это в Раде", – отметил парламентарий.

Алексей Гончаренко считает, что даже если теоретически представить, что такое решение появится, Верховная Рада его точно никогда не поддержит.

Читайте на портале "Комментарии" - Верховная Рада приняла законопроект о продлении военного положения в Украине 14128, который внес президент Владимир Зеленский. Законопроект поддержали 317 народных депутатов. Таким образом, военное положение и, соответственно, мобилизация будет продолжена с 5 ноября по 3 февраля 2026 года. По факту в парламенте состоялось 17-е голосование за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

Также издание "Комментарии" сообщало – Министерство обороны Украины запускает бета-тестирование двух новых видов отсрочок от службы в армии в сервисе "Резерв". Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Отмечается, что получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью. Для получения отсрочки этим категориям нужно подать соответствующий запрос в "Резервы". После этого система проверит основания в государственных реестрах. В случае подтверждения будет предоставлена отсрочка.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50395
Теги:

Новости

Все новости