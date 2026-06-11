Чи піде Україна у літній наступ проти РФ: експерт приголомшив правдою про стан на фронті

Удари українських військових по складах, базах і логістичних шляхах ворога на окупованих територіях не означають початок повномасштабного наступу. Наразі йдеться про стримування спроб російської армії наростити свій бойовий потенціал та підготуватися до великих операцій. Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт Сергій Грабський, коментуючи нещодавній перелом у війні на користь України.

Фото: з відкритих джерел

"Ми лише відзначаємо контури майбутньої перемоги. Зараз ми стоїмо на початку шляху, який відкриває широкі можливості для подальшого розвитку подій та стратегічного перелому. Те, що ми робимо сьогодні, – це підготовка ґрунту для майбутніх наступальних дій у великому масштабі", – пояснив він.

Грабський підкреслив, що наразі основне завдання українських сил – нейтралізувати ворога, не дозволити йому нарощувати угруповання та забезпечувати його логістику. Водночас експерт наголосив, що це ще не означає готовності до повноцінного наступу.

"Безпосередній наступ і завершення війни нашою перемогою – це дороговартісний і тривалий процес. Ми поки що не маємо достатніх ресурсів для цього, але це не привід зупинятися", – додав він.

За словами експерта, українські війська зараз максимально використовують наявні ресурси та накопичують резерви для майбутніх наступальних операцій. Всі дії ЗСУ зараз спрямовані на знешкодження спроб противника підготуватися до масштабних дій, а це лише початок більш масштабного стратегічного процесу.

"Те, що ми бачимо зараз, – це лише невеликі сигнали, які свідчать, що готується щось значне. Це лише верхівка айсберга, маленькі коливання на поверхні, які вказують на наближення важливих подій", – резюмував Грабський.

Портал "Коментарі" вже писав, що деякі економічні експерти припускають, що систематичні удари України по російських логістичних об’єктах і нафтових підприємствах можуть значно змінити хід війни. Серед прогнозів навіть звучать припущення, що Москва може сісти за стіл переговорів і погодитися на мир вже в середині липня 2026 року. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що події слід оцінювати раціонально.