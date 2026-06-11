Пойдет ли Украина в летнее наступление против РФ: эксперт ошеломил правдой о состоянии на фронте

Удары украинских военных по складам, базам и логистическим путям врага на оккупированных территориях не означают начало полномасштабного наступления. Речь идет о сдерживании попыток российской армии нарастить свой боевой потенциал и подготовиться к крупным операциям. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Сергей Грабский, комментируя недавний перелом в войне в пользу Украины.

Фото: из открытых источников

"Мы только отмечаем очертания будущей победы. Сейчас мы стоим в начале пути, открывающего широкие возможности для дальнейшего развития событий и стратегического перелома. То, что мы делаем сегодня – это подготовка почвы для будущих наступательных действий в большом масштабе", – пояснил он.

Грабский подчеркнул, что основная задача украинских сил — нейтрализовать врага, не позволить ему наращивать группировки и обеспечивать его логистику. В то же время, эксперт подчеркнул, что это еще не означает готовности к полноценному наступлению.

"Прямое наступление и завершение войны нашей победой – это дорогостоящий и длительный процесс. У нас пока нет достаточных ресурсов для этого, но это не повод останавливаться", – добавил он.

По словам эксперта, украинские войска сейчас максимально используют имеющиеся ресурсы и накапливают резервы для будущих наступательных операций. Все действия ВСУ сейчас направлены на обезвреживание попыток противника подготовиться к масштабным действиям, а это только начало более масштабного стратегического процесса.

"То, что мы видим сейчас, – это лишь небольшие сигналы, свидетельствующие о том, что готовится что-то значительное. Это только верхушка айсберга, маленькие колебания на поверхности, которые указывают на приближающиеся важные события", – резюмировал Грабский.

Портал "Комментарии" уже писал, что некоторые экономические эксперты предполагают, что систематические удары Украины по российским логистическим объектам и нефтяным предприятиям могут значительно изменить ход войны. Среди прогнозов звучат даже предположения, что Москва может сесть за стол переговоров и согласиться на мир уже в середине июля 2026 года. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что события следует оценивать рационально.