У Росії почнуться "цікаві процеси": озвучено прогноз про кардинальну зміну війни Путіна

Деякі економічні експерти припускають, що систематичні удари України по російських логістичних об’єктах і нафтових підприємствах можуть значно змінити хід війни. Серед прогнозів навіть звучать припущення, що Москва може сісти за стіл переговорів і погодитися на мир вже в середині липня 2026 року. Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що події слід оцінювати раціонально.

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За його словами, стан справ у Росії далекий від успішного, і яскравим підтвердженням цього стали недавні удари по мостах у тимчасово окупованому Криму.

Логістичні мережі ворога значно постраждали: три з чотирьох ключових мостів вже виведені з ладу. Це створює серйозні проблеми для постачання продовольства, боєприпасів, техніки та евакуації поранених. Армія, яка не має стабільного забезпечення, не здатна вести активні наступальні операції.

"Якщо наші удари по окупантах на фронті продовжуватимуться у такому ж темпі, то на деяких напрямках Росія швидко опиниться перед складним вибором — або відступати, або здаватися", — зазначив Огризко.

Точний час можливого припинення вогню поки складно визначити — це може статися в липні, серпні чи навіть восени. Важливим фактором залишається ефективність українських ударів, які продовжуватимуть завдавати шкоди російській логістиці. Проте сумнівів у їхньому продовженні немає.

"Я вважаю, що вікно можливостей у Путіна ще є — приблизно до початку осені. Якщо обстріли й удари триватимуть у такому ж темпі, у нього врешті-решт не залишиться ресурсів для продовження війни", — підкреслив ексглава МЗС.

Портал "Коментарі" вже писав, що американські законодавці готуються просунути через Конгрес законопроєкт, який передбачає виділення Україні 750 мільйонів доларів військової допомоги.