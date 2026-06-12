Некоторые экономические эксперты предполагают, что систематические удары Украины по российским логистическим объектам и нефтяным предприятиям могут значительно изменить ход войны. Среди прогнозов звучат даже предположения, что Москва может сесть за стол переговоров и согласиться на мир уже в середине июля 2026 года. Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает , что события следует оценивать рационально.

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По его словам, положение дел в России далеко от успешного, и ярким подтверждением тому стали недавние удары по мостам во временно оккупированном Крыму.

Логистические сети врага значительно пострадали: три из четырех ключевых мостов уже выведены из строя. Это создает серьезные проблемы для снабжения продовольствием, боеприпасами, техникой и эвакуацией раненых. Армия, не имеющая стабильного довольствия, не способна вести активные наступательные операции.

"Если наши удары по оккупантам на фронте будут продолжаться в таком же темпе, то в некоторых направлениях Россия скоро окажется перед сложным выбором — либо отступать, либо сдаваться", — отметил Огрызко.

Точное время возможного прекращения огня пока сложно определить – это может произойти в июле, августе или даже осенью. Важным фактором остается эффективность украинских ударов, которые будут продолжать наносить ущерб российской логистике. Однако сомнений в их продлении нет.

"Я считаю, что окно возможностей у Путина еще есть примерно до начала осени. Если обстрелы и удары будут продолжаться в таком же темпе, у него, в конце концов, не останется ресурсов для продолжения войны", — подчеркнул эксглава МИД.

Портал "Комментарии" уже писал, что американские законодатели готовятся продвинуть через Конгресс законопроект, предусматривающий выделение Украине 750 миллионов долларов военной помощи.