Чи отримає Україна обіцяні F-16: що тепер кажуть у Бельгії
commentss НОВИНИ Всі новини

Чи отримає Україна обіцяні F-16: що тепер кажуть у Бельгії

Тео Франкеню підтвердив, що F-16 дійсно потраплять до України, але передувати цьому має низка моментів

15 жовтня 2025, 13:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Україна отримає всі обіцяні країною винищувачі F-16. Як передає портал "Коментарі", у цьому запевнив міністр оборони Бельгії Тео Франкеню під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО.

Чи отримає Україна обіцяні F-16: що тепер кажуть у Бельгії

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Міністр підтвердив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією – винищувачів F-35.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли — вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", — заявив глава Міноборони Бельгії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські повітряні сили розробили нові тактики застосування винищувачів F-16, які дали змогу забезпечити високу ефективність бойової роботи навіть у складних умовах війни. Про це йдеться у матеріалі американського видання Air&Space Forces Magazine, офіційного журналу Асоціації повітряно-космічних сил США.

У статті наголошується, що, незважаючи на постійні атаки Росії на українські аеродроми та спроби знищити інфраструктуру, жодна авіабаза ЗСУ не була зруйнована або виведена з ладу. Автори публікації наголошують: це стало можливим завдяки гнучким та нестандартним підходам, які українські військові запровадили при адаптації до умов повномасштабної війни.

Також видання "Коментарі" повідомляло — США піднімали винищувач F-16 поблизу резиденції Трампа: що сталося.




