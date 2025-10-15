Чи отримає Україна обіцяні F-16: що тепер кажуть у Бельгії

Україна отримає всі обіцяні країною винищувачі F-16. Як передає портал "Коментарі", у цьому запевнив міністр оборони Бельгії Тео Франкеню під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО.

Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел

Міністр підтвердив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.

Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією – винищувачів F-35.

"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли — вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", — заявив глава Міноборони Бельгії.

