Чи отримає Україна обіцяні F-16: що тепер кажуть у Бельгії

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна отримає всі обіцяні країною винищувачі F-16. Як передає портал "Коментарі", у цьому запевнив міністр оборони Бельгії Тео Франкеню під час спілкування з журналістами у штаб-квартирі НАТО.
Винищувач F-16. Фото: з відкритих джерел
Міністр підтвердив, що передача літаків відбудеться після підготовки пілотів та проходження технічних процедур.
Так, Франкен відповів на питання про передачу Україні обіцяних F-16 на тлі отримання Бельгією літаків з іншою модифікацією – винищувачів F-35.
Читайте також на порталі "Коментарі" — українські повітряні сили розробили нові тактики застосування винищувачів F-16, які дали змогу забезпечити високу ефективність бойової роботи навіть у складних умовах війни. Про це йдеться у матеріалі американського видання Air&Space Forces Magazine, офіційного журналу Асоціації повітряно-космічних сил США.
У статті наголошується, що, незважаючи на постійні атаки Росії на українські аеродроми та спроби знищити інфраструктуру, жодна авіабаза ЗСУ не була зруйнована або виведена з ладу. Автори публікації наголошують: це стало можливим завдяки гнучким та нестандартним підходам, які українські військові запровадили при адаптації до умов повномасштабної війни.
Також видання "Коментарі" повідомляло — США піднімали винищувач F-16 поблизу резиденції Трампа: що сталося.