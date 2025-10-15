Получит ли Украина обещанные F-16: что теперь говорят в Бельгии

Украина получит все обещанные страной истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", в этом заверил министр обороны Бельгии Тео Франкеню во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Министр подтвердил, что передача самолетов состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.К

Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией — истребителей F-35.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому, когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали — они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений", — заявил глава Минобороны Бельгии.

