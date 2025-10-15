Получит ли Украина обещанные F-16: что теперь говорят в Бельгии

Рубрики
Украина получит все обещанные страной истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", в этом заверил министр обороны Бельгии Тео Франкеню во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Министр подтвердил, что передача самолетов состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.К
Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией — истребителей F-35.
В статье отмечается, что, несмотря на постоянные атаки России на украинские аэродромы и попытки уничтожить инфраструктуру, ни одна авиабаза ВСУ не была разрушена или выведена из строя. Авторы публикации подчеркивают: это стало возможным благодаря гибким и нестандартным подходам, которые украинские военные ввели при адаптации к условиям полномасштабной войны.
