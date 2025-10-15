logo

BTC/USD

112329

ETH/USD

4123.37

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Получит ли Украина обещанные F-16: что теперь говорят в Бельгии
commentss НОВОСТИ Все новости

Получит ли Украина обещанные F-16: что теперь говорят в Бельгии

Тео Франкеню подтвердил, что F-16 действительно попадут в Украину, но предшествовать этому должен ряд моментов

15 октября 2025, 13:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина получит все обещанные страной истребители F-16. Как передает портал "Комментарии", в этом заверил министр обороны Бельгии Тео Франкеню во время общения с журналистами в штаб-квартире НАТО.

Получит ли Украина обещанные F-16: что теперь говорят в Бельгии

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Министр подтвердил, что передача самолетов состоится после подготовки пилотов и прохождения технических процедур.К 

Так, Франкен ответил на вопрос о передаче Украине обещанных F-16 на фоне получения Бельгией самолетов с другой модификацией — истребителей F-35.

"F-16 действительно попадут в вашу страну, но мы еще не подтвердили их готовность к использованию. Нужно пройти обучение, и это занимает месяц. Поэтому, когда самолеты прибывают, это не означает, что они сразу отправляются в Украину. Но все F-16, которые мы обещали — они все будут в вашей стране. Здесь нет никаких сомнений", — заявил глава Минобороны Бельгии.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские воздушные силы разработали новые тактики применения истребителей F-16, которые позволили обеспечить высокую эффективность боевой работы даже в сложных условиях войны. Об этом говорится в материале американского издания Air&Space Forces Magazine, официального журнала Ассоциации воздушно-космических сил США.

В статье отмечается, что, несмотря на постоянные атаки России на украинские аэродромы и попытки уничтожить инфраструктуру, ни одна авиабаза ВСУ не была разрушена или выведена из строя. Авторы публикации подчеркивают: это стало возможным благодаря гибким и нестандартным подходам, которые украинские военные ввели при адаптации к условиям полномасштабной войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – США поднимали истребитель F-16 вблизи резиденции Трампа: что произошло.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости