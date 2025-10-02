logo_ukra

commentss НОВИНИ Всі новини

Чи отримає Україна далекобійні ракети від Трампа: Зеленський пояcнив від чого усе залежить

Володимир Зеленський заявив, що постачання далекобійних ракет Tomahawk або Barracuda залежить від рішення Дональда Трампа.

2 жовтня 2025, 11:35
Автор:
avatar

Slava Kot

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про передачу далекобійних ракет від США залежить від президента Дональда Трампа. За його словами, між ними відбувся "дуже продуктивний діалог".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені поспілкувався з журналістами, де розповів, що тривають переговори щодо можливості України отримати американські далекобійні ракети. Однак остаточне слово залишається за Трампом.

"Ми говорили зі Сполученими Штатами, ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже добра зустріч, дуже продуктивний діалог. Ми говорили про далекобійні ракети, далекобійну зброю. Тож побачимо. Це залежить від його рішення", — сказав Зеленський.

Минулого тижня президент України натякнув, що просив Трампа про надання крилатих ракет Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив у ефірі Fox News, що американська сторона розглядає це прохання.

За даними Wall Street Journal, окрім потенційної передачі Tomahawk, адміністрація США також розглядає можливість постачання ракет Barracuda. Крім того, Україна може отримати розвідувальні дані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що значно підвищить ефективність застосування далекобійної зброї.

Джерело: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/10/2/7221523/
