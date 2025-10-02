Чи отримає Україна далекобійні ракети від Трампа: Зеленський пояcнив від чого усе залежить

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення про передачу далекобійних ракет від США залежить від президента Дональда Трампа. За його словами, між ними відбувся "дуже продуктивний діалог".

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час прибуття на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені поспілкувався з журналістами, де розповів, що тривають переговори щодо можливості України отримати американські далекобійні ракети. Однак остаточне слово залишається за Трампом.

"Ми говорили зі Сполученими Штатами, ми дуже вдячні президенту Трампу за цей діалог. Минулого разу у нас була дуже добра зустріч, дуже продуктивний діалог. Ми говорили про далекобійні ракети, далекобійну зброю. Тож побачимо. Це залежить від його рішення", — сказав Зеленський.

Минулого тижня президент України натякнув, що просив Трампа про надання крилатих ракет Tomahawk. Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтвердив у ефірі Fox News, що американська сторона розглядає це прохання.

За даними Wall Street Journal, окрім потенційної передачі Tomahawk, адміністрація США також розглядає можливість постачання ракет Barracuda. Крім того, Україна може отримати розвідувальні дані для точкових ударів по енергетичній інфраструктурі Росії, що значно підвищить ефективність застосування далекобійної зброї.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що США можуть передати Україні ракети Barracuda. Що відомо про цю зброю.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі відреагували на заклик зробити Крим "непридатним для життя" для росіян завдяки українським ударам.