Получит ли Украина дальнобойные ракеты от Трампа: Зеленский объяснил, от чего все зависит

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о передаче дальнобойных ракет от США зависит от президента Дональда Трампа. По его словам, между ними состоялся "очень продуктивный диалог".

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в Копенгагене пообщался с журналистами, где рассказал, что продолжаются переговоры о возможности Украины получить американские дальнобойные ракеты. Однако окончательное слово остается за Трампом.

"Мы говорили с Соединенными Штатами, мы очень благодарны президенту Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая встреча, очень продуктивный диалог. Мы говорили о дальнобойных ракетах, дальнобойном оружии. Поэтому увидим. Это зависит от его решения", — сказал Зеленский.

На прошлой неделе президент Украины намекнул, что просил Трампа о предоставлении крылатых ракет Tomahawk. Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил в эфире Fox News, что американская сторона рассматривает эту просьбу.

По данным Wall Street Journal, помимо потенциальной передачи Tomahawk, администрация США также рассматривает возможность поставок ракет Barracuda. Кроме того, Украина может получить разведывательные данные для точечных ударов по энергетической инфраструктуре России, что значительно повысит эффективность применения дальнобойного оружия.

