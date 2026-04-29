П’ятий рік повномасштабної війни в Україні став випробуванням для російської армії. Великі втрати, уповільнення набору контрактників та економічний тиск змушують Кремль шукати нові джерела поповнення сил. На тлі цієї ситуації портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи оголосить Росія у 2026 році загальну мобілізацію.

Чат-бот Chat GPT прогнозує, що у 2026 році Росія навряд чи оголосить повну загальну мобілізацію. Вірогіднішим є розширення прихованої мобілізації, посилення електронного обліку, збільшення виплат контрактникам та точкове залучення резервістів. Кремль традиційно обирає варіант, який дозволяє воювати, не викликаючи паніки у великих містах. Таким чином, за прогнозом чат-бота, формального указу про загальну мобілізацію, швидше за все, не буде. Але фактично Росія й надалі поступово переводитиме економіку й суспільство на воєнні рейки.

Чат-бот Gemini зазначає, що у 2026 році Росія утримається від офіційного оголошення загальної мобілізації. Замість цього посиляться механізми прихованого призову. Це включатиме тиск на строковиків, розширення категорій осіб для контрактної служби та автоматизацію розшуку ухилянтів через цифрові реєстри. Офіційний статус загальної мобілізації можливий лише у разі критичного обвалу фронту та прямого перенесення бойових дій на територію великих агломерацій. Росія буде продовжувати стратегію виснаження, використовуючи наявний людський ресурс без зміни юридичного статусу війни.

Чат-бот Deepseek вважає, що ймовірність оголошення в Росії загальної мобілізації у 2026 році дуже висока. Скоріш за все, вона відбудеться восени, після спроби весняно-літнього наступу. Головний чинник, який тисне на Кремль — астрономічні втрати живої сили. У 2025 році темпи втрат росіян перевищили темпи набору рекрутів, що створило кадрову кризу. Свою роль відіграє й загальноекономічний та демографічний стан. Дефіцит кадрів досяг історичного максимуму, а резерв робочої сили дуже скоротився через мобілізацію та еміграцію. Дефіцит робочої сили в цивільній економіці, який призвів до рекордного зростання зарплат та інфляції, є величезною проблемою, але лише доти, доки армія тримається. Коли армія почне сипатися через брак людей, Путіну доведеться обирати: або ризикнути втратити владу, програвши війну, або ризикнути втратити владу через мобілізацію. Він обере мобілізацію, сподіваючись на репресивний апарат та пропаганду.

Чат-бот Grok прогнозує, що у 2026 році загальної мобілізації найімовірніше не буде. Кремль продовжить комбінувати добровільно-примусовий набір, прихований тиск і обмежені збори резервістів. Це дозволить утримувати фронт, але не забезпечить рішучого прориву. Лише критичне погіршення ситуації на полі бою або внутрішня криза можуть змусити Путіна піти на такий крок. Поки що Кремль обирає стратегію затягування, сподіваючись на втому України та Заходу. Для України важливою залишається ефективність власної мобілізації та технологічна перевага.

У висновку прогнози більшості чат-ботів зводяться до того, що у 2026 році Росія офіційно не буде оголошувати загальну мобілізацію. Але буде посилено процеси прихованого призову. Повністю протилежну думку висловив ШІ Deepseek спрогнозувавши можливе оголошення в Росії загальної мобілізації восени.

