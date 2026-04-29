Пятый год полномасштабной войны в Украине стал испытанием для русской армии. Большие потери, замедление набора контрактников и экономическое давление вынуждают Кремль искать новые источники пополнения сил. На фоне этой ситуации портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, объявит ли Россия в 2026 году всеобщую мобилизацию.

Чат-бот Chat GPT прогнозирует, что в 2026 году Россия вряд ли объявит полную всеобщую мобилизацию. Достовернее расширение скрытой мобилизации, усиление электронного учета, увеличение выплат контрактникам и точечное привлечение резервистов. Кремль традиционно выбирает вариант, позволяющий воевать, не вызывая паники в больших городах. Таким образом, по прогнозу чат-бота, формального указа о всеобщей мобилизации, скорее всего, не будет. Но фактически Россия и дальше будет постепенно переводить экономику и общество на военные рельсы.

Чат-бот Gemini отмечает, что в 2026 году Россия воздержится от официального объявления всеобщей мобилизации. Вместо этого усилятся механизмы скрытого призыва. Это будет включать давление на срочников, расширение категорий лиц для контрактной службы и автоматизацию розыска уклоняющихся через цифровые реестры. Официальный статус общей мобилизации возможен только при критическом обвале фронта и прямом переносе боевых действий на территорию крупных агломераций. Россия будет продолжать стратегию истощения, используя имеющийся человеческий ресурс без изменения юридического статуса войны.

Чат-бот Deepseek считает, что вероятность объявления в России всеобщей мобилизации в 2026 году очень высока. Скорее всего, она состоится осенью после попытки весенне-летнего наступления. Главный фактор, давящий на Кремль – астрономические потери живой силы. В 2025 году темпы потерь россиян превысили темпы набора рекрутов, что создало кадровый кризис. Свою роль играет общеэкономическое и демографическое состояние. Дефицит кадров достиг исторического максимума, а резерв рабочей силы сильно сократился из-за мобилизации и эмиграции. Дефицит рабочей силы в гражданской экономике, приведший к рекордному росту зарплат и инфляции, является огромной проблемой, но только до тех пор, пока армия держится. Когда армия начнет сыпаться из-за нехватки людей, Путину придется выбирать: либо рискнуть потерять власть, проиграв войну, либо рискнуть потерять власть из-за мобилизации. Он выберет мобилизацию в надежде на репрессивный аппарат и пропаганду.

Чат-бот Grok прогнозирует, что в 2026 году всеобщей мобилизации вероятнее всего не будет. Кремль продолжит комбинировать добровольно-принудительный набор, скрытое давление и ограниченное собрание резервистов. Это позволит удерживать фронт, но не обеспечит решительного прорыва. Лишь критическое ухудшение ситуации на поле боя или внутренний кризис может заставить Путина пойти на такой шаг. Пока что Кремль выбирает стратегию затягивания в надежде на усталость Украины и Запада. Для Украины важна эффективность собственной мобилизации и технологическое преимущество.

В заключении прогнозы большинства чат-ботов сводятся к тому, что в 2026 году Россия официально не будет объявлять всеобщую мобилизацию. Но будут усилены процессы скрытого призыва. Полностью противоположное мнение выразил ИИ Deepseek спрогнозировав возможное объявление в России всеобщей мобилизации осенью.

