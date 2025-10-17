Чи не повторить «Будапешт» долю саміту на Алясці: для чого Трамп розіграв історію з Томагавками

Анонсована зустріч Трампа і Путіна у Будапешті безумовно матиме організаційні та процесуальні відмінності від зустрічі на Алясці. Таку думку висловила професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна.
Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел
"По-перше, вибір місця проведення зустрічі. Угорщина, з одного боку, є членом НАТО, з іншого – має неприховану проросійську позицію, тому вона стала компромісним майданчиком для обох сторін. І це добре, бо за логікою після Аляски зустріч могла би пройти в Москві. По-друге, цього разу анонсована попередня зустріч "старших радників", що може означати, що сторони будуть готувати контури угод перед публічних виходом двох президентів", – зазначила експерт.
За її словами, також зміниться стратегія медійного супроводу, адже у Будапешті буде менше ефекту "першості". Все це дозволяє зробити припущення, що анонсована зустріч буде менш "авантюрною", ніж на Алясці, із більшим ступенем підготовки та медіа-контролю. Але це не означає, що вона призведе до прориву у переговорах. У цьому сенсі вона може повторити результат Аляски: більше шоу, ніж результату.
Що стосується запущеної дискусії про "Томагавки", то на думку політолога, її, дійсно, можна розглядати як важіль у переговорах.
"Погрози, обіцянки, утримання – все це може бути частиною стратегії. Причому ця стратегія дуже зручна: невиразна позиція щодо "Томагавків" дозволяє Трампу демонструвати підтримку України без зобовʼязань. З іншого боку, тема ракет, зброї завжди приваблива для медіа. "Томагавки" могли бути запущені як "маячок", щоб перевірити реакцію громадськості та міжнародної спільноти. Ця тема стане лакмусовим папірцем: якщо стане лише інструментом тиску й обіцянок, але не буде реалізації – це підтвердить тезу про політичну гру. Якщо ж хоча б частково буде реалізована, то її згадка матиме стратегічне підґрунтя", – констатувала експерт.
Читайте також на порталі "Коментарі" — нардеп Олексій Гончаренко назвав мінімум два важливі моменти, які красномовно вказують на те, що зараз як ніколи може бути оголошено, якщо не про припинення війни, то про замороження бойових дій.
Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.