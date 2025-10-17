Чи не повторить «Будапешт» долю саміту на Алясці: для чого Трамп розіграв історію з Томагавками

Анонсована зустріч Трампа і Путіна у Будапешті безумовно матиме організаційні та процесуальні відмінності від зустрічі на Алясці. Таку думку висловила професор кафедри політичних наук у КНУ ім. Шевченка, політолог Анна Малкіна.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

"По-перше, вибір місця проведення зустрічі. Угорщина, з одного боку, є членом НАТО, з іншого – має неприховану проросійську позицію, тому вона стала компромісним майданчиком для обох сторін. І це добре, бо за логікою після Аляски зустріч могла би пройти в Москві. По-друге, цього разу анонсована попередня зустріч "старших радників", що може означати, що сторони будуть готувати контури угод перед публічних виходом двох президентів", – зазначила експерт.

За її словами, також зміниться стратегія медійного супроводу, адже у Будапешті буде менше ефекту "першості". Все це дозволяє зробити припущення, що анонсована зустріч буде менш "авантюрною", ніж на Алясці, із більшим ступенем підготовки та медіа-контролю. Але це не означає, що вона призведе до прориву у переговорах. У цьому сенсі вона може повторити результат Аляски: більше шоу, ніж результату.

Що стосується запущеної дискусії про "Томагавки", то на думку політолога, її, дійсно, можна розглядати як важіль у переговорах.

"Погрози, обіцянки, утримання – все це може бути частиною стратегії. Причому ця стратегія дуже зручна: невиразна позиція щодо "Томагавків" дозволяє Трампу демонструвати підтримку України без зобовʼязань. З іншого боку, тема ракет, зброї завжди приваблива для медіа. "Томагавки" могли бути запущені як "маячок", щоб перевірити реакцію громадськості та міжнародної спільноти. Ця тема стане лакмусовим папірцем: якщо стане лише інструментом тиску й обіцянок, але не буде реалізації – це підтвердить тезу про політичну гру. Якщо ж хоча б частково буде реалізована, то її згадка матиме стратегічне підґрунтя", – констатувала експерт.

