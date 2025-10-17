Не повторит ли «Будапешт» судьбу саммита на Аляске: для чего Трамп разыграл историю с Томагавками

Анонсированная встреча Трампа и Путина в Будапеште безусловно будет иметь организационные и процессуальные отличия от встречи на Аляске. Такое мнение высказала профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Во-первых, выбор места проведения встречи. Венгрия, с одной стороны, является членом НАТО, с другой – нескрываемая пророссийская позиция, поэтому она стала компромиссной площадкой для обеих сторон. И это хорошо, потому что по логике после Аляски встреча могла бы пройти в Москве. Во-вторых, на этот раз анонсирована предварительная встреча "старших советников", что может означать, что стороны будут готовить контуры соглашений перед публичным выходом двух президентов", – отметила эксперт.

По ее словам, также изменится стратегия медийного сопровождения, ведь в Будапеште будет меньше эффекта "первенства". Все это позволяет предположить, что анонсированная встреча будет менее "авантюрной", чем на Аляске, с большей степенью подготовки и медиа-контроля. Но это не значит, что оно приведет к прорыву в переговорах. В этом смысле она может повторить результат Аляски: большее шоу, чем результата.

Что касается запущенной дискуссии о "Томагавках", то, по мнению политолога, ее действительно можно рассматривать как рычаг в переговорах.

"Угрозы, обещания, содержание – все это может быть частью стратегии. Причем эта стратегия очень удобна: невнятная позиция по "Томагавкам" позволяет Трампу демонстрировать поддержку Украины без обязательств. С другой стороны, тема ракет, оружия всегда привлекательна для СМИ. "Томагавки" могли быть запущены как "маячок", чтобы проверить реакцию общественности и международного сообщества. Эта тема станет лакмусовой бумажкой: если станет только инструментом давления и обещаний, но не будет реализации – это подтвердит тезис о политической игре. Если же хотя бы частично будет реализовано, то его упоминание будет иметь стратегическую подоплеку", – констатировала эксперт.

