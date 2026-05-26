Російська Федерація з початку повномасштабного вторгнення неодноразово вдавалася до ядерного шантажу. Загрози щодо тактичної ядерної зброї лунають під час складних моментів на фронті або у відповідь на західну допомогу Україні. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту яка вірогідність того, що РФ застосує по Києву тактичну ядерну зброю.

Ядерка. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT зазначає, що вірогідність застосування РФ тактичної ядерної зброї саме по Києву залишається низькою, хоча й не нульовою. Кремль використовує ядерну тему передусім як інструмент тиску й залякування. Російська стратегія більше схожа на "керовану ескалацію", коли загроза демонструється для політичного ефекту. Реальний ядерний удар став би для Москви кроком із надзвичайно високою ціною та непередбачуваними наслідками. Тому найближчою перспективою виглядає продовження ядерної риторики, а не практичне її втілення.

Чат-бот Gemini вважає, що вірогідність використання тактичної ядерної зброї по Києву залишається на дуже низькому рівні. Росія продовжує блефувати, адже страх перед її ядерним арсеналом діє ефективніше, ніж сам удар. Практичне застосування ТЯЗ не змусить Україну капітулювати, але гарантовано запустить механізм військового колапсу самої РФ через відповідь Заходу. Київ надійно захищений сучасними системами протиповітряної оборони, які здатні збивати балістичні носії. Тому ядерні погрози Кремля так і залишаться елементом психологічного тиску, оскільки реальний напад означатиме самогубство для російського режиму.

Чат-бот Grok прогнозує, що вірогідність застосування тактичної ядерної зброї по Києву у найближчі місяці залишається дуже низькою — менш як 5-10%. Росія продовжує конвенційні обстріли, як нещодавні удари по столиці, але перехід до ядерного рівня означав би самогубство для режиму. Навіть за погіршення ситуації на фронті Кремль швидше обере ескалацію звичайними засобами або нові гібридні операції. Ядерна риторика ефективніше працює як блеф для залякування Заходу, ніж як реальний план. Головна небезпека полягає не в раптовому ударі, а в поступовій нормалізації ядерних погроз, яка послаблює глобальну безпеку. Україні та партнерам важливо зберігати єдність і стриманість, не даючи приводу для ескалації.

У висновку штучний інтелект констатує, що ядерні погрози РФ є суто інструментом інформаційно-психологічних операцій (ІПСО). Головна небезпека полягає не в самому ударі, а в "нормалізації" ядерного шантажу у світовому дискурсі. Найбільш вірогідним сценарієм на майбутнє залишається продовження агресивної риторики Кремля без її практичного втілення, тоді як Україні та союзникам важливо зберігати єдність та не піддаватися на провокації. Варто також зазначити, що чат-бот Gemini вказує, що Київ надійно захищений сучасними системами ППО, при цьому політичне та військове керівництво зазначає про певні труднощі.

