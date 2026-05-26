Российская Федерация с начала полномасштабного вторжения неоднократно прибегала к ядерному шантажу. Угрозы тактического ядерного оружия раздаются во время сложных моментов на фронте или в ответ на западную помощь Украине. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта какова вероятность того, что РФ применит по Киеву тактическое ядерное оружие.

Ядерка. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT отмечает, что вероятность применения РФ тактического ядерного оружия именно по Киеву остается низкой, хотя и не нулевой. Кремль использует ядерную тему прежде всего как инструмент давления и устрашения. Российская стратегия больше похожа на "управляемую эскалацию", когда угроза демонстрируется для политического эффекта. Реальный ядерный удар стал бы для Москвы шагом с очень высокой ценой и непредсказуемыми последствиями. Поэтому ближайшей перспективой выглядит продолжение ядерной риторики, а не практическое ее воплощение.

Чат-бот Gemini считает, что вероятность использования тактического ядерного оружия по Киеву остается на очень низком уровне. Россия продолжает блефовать, ведь страх перед ее ядерным арсеналом действует более эффективно, чем сам удар. Практическое применение ТЯО не заставит Украину капитулировать, но гарантированно запустит механизм военного коллапса самой РФ из-за ответа Запада. Киев надежно защищен современными системами противовоздушной обороны, способными сбивать баллистические носители. Поэтому ядерные угрозы Кремля так и останутся элементом психологического давления, поскольку реальное нападение будет означать самоубийство для российского режима.

Чат-бот Grok прогнозирует, что вероятность применения тактического ядерного оружия по Киеву в ближайшие месяцы остается очень низкой – менее 5-10%. Россия продолжает конвенционные обстрелы, как недавние удары по столице, но переход к ядерному уровню означал бы самоубийство для режима. Даже при ухудшении ситуации на фронте Кремль скорее выберет эскалацию обычными средствами или новые гибридные операции. Ядерная риторика эффективнее работает как блеф для устрашения Запада, чем как реальный план. Главная опасность заключается не во внезапном ударе, а в постепенной нормализации ядерных угроз, ослабляющей глобальную безопасность. Украине и партнерам важно сохранять единство и сдержанность, не давая повода для эскалации.

В заключении искусственный интеллект констатирует, что ядерные опасности РФ являются чисто инвентарем информационно-психологических операций (ИПСО). Главная опасность заключается не в самом ударе, а в "нормализации" ядерного шантажа в мировом дискурсе. Наиболее вероятным сценарием на будущее остается продолжение агрессивной риторики Кремля без ее практического воплощения, в то время как Украине и союзникам важно сохранять единство и не поддаваться провокациям. Стоит отметить, что чат-бот Gemini указывает, что Киев надежно защищен современными системами ПВО, при этом политическое и военное руководство отмечает определенные трудности.

