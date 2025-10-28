Чи настане в Україні дефіцит ліків

Унаслідок російського ракетного удару по Києву 25 жовтня знищено частину офісу та центральний склад одного з найбільших фармдистриб’юторів країни — компанії "Оптіма-Фарм". За даними Економічної правди, втрачено близько 20% місячного запасу лікарських засобів по всій Україні, що може призвести до тимчасового дефіциту деяких позицій.

Росія знищила частину офісу «Оптіма-Фарм» в Києві

Про подію також повідомило видання LIGA.net, посилаючись на керівництво компанії. За словами одного з топменеджерів, збитки від атаки перевищили 100 мільйонів доларів.

"Оптіма-Фарм" є одним із двох найбільших постачальників ліків в Україні (разом із компанією БаДМ), і разом вони контролюють близько 85% фармринку. Пошкоджений об’єкт у Києві був центральним складом, який обслуговував столицю та область, отримуючи нові поставки медикаментів двічі на тиждень.

27 жовтня в Києві вже зафіксували перебої з доставкою ліків від компанії. Тимчасово зупинено транспортування та контрактування медикаментів у регіоні, проте в "Оптіма-Фармі" запевняють, що розподіл ліків із регіональних складів триває.

Гендиректор компанії Ігор Гуцал зазначив, що поставки з інших складів допомагають утримати ринок, однак поки що не можуть повністю покрити попит.

Фахівці фармацевтичного сектору прогнозують, що наслідки удару не спричинять системної кризи: протягом кількох тижнів постачання має стабілізуватися за рахунок роботи складів "Оптіма-Фарм" у регіонах і партнерської мережі БаДМ.

Атака на київський об’єкт стала вже другою за останні три місяці, спрямованою проти логістичної інфраструктури фармринку. На початку повномасштабного вторгнення росіяни також знищили склади БаДМ у Київській та Полтавській областях. Попри це, ринок знову демонструє здатність швидко адаптуватися до ударів і підтримувати постачання критично важливих препаратів.

