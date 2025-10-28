Наступит ли в Украине дефицит лекарств

В результате российского ракетного удара по Киеву 25 октября уничтожена часть офиса и центральный состав одного из крупнейших фармдистрибьюторов страны — компании "Оптима-Фарм". По данным Экономической правды, потеряно около 20% месячного запаса лекарственных средств по всей Украине, что может привести к временному дефициту некоторых позиций.

Россия уничтожила часть офиса «Оптима-Фарм» в Киеве

О событии также сообщило издание LIGA.net, ссылаясь на руководство компании. По словам одного из топменеджеров, ущерб от атаки превысил 100 миллионов долларов.

Оптима-Фарм является одним из двух крупнейших поставщиков лекарств в Украине (вместе с компанией БаДМ), и вместе они контролируют около 85% фармрынка. Поврежденный объект в Киеве был центральным складом, который обслуживал столицу и область, получая новые поставки медикаментов дважды в неделю.

27 октября в Киеве уже зафиксировали перебои с доставкой лекарства от компании. Временно остановлена транспортировка и контрактирование медикаментов в регионе, однако в Оптима-Фарме уверяют, что распределение лекарств из региональных складов продолжается.

Гендиректор компании Игорь Гуцал отметил, что поставки из других складов помогают удержать рынок, однако пока не могут полностью покрыть спрос.

Специалисты фармацевтического сектора прогнозируют, что последствия удара не повлекут за собой системный кризис: в течение нескольких недель поставки должны стабилизироваться за счет работы складов "Оптима-Фарм" в регионах и партнерской сети БаДМ.

Атака на киевский объект стала уже второй за последние три месяца, направленной против логистической инфраструктуры фармрынка. В начале полномасштабного вторжения россияне уничтожили склады БаГМ в Киевской и Полтавской областях. Несмотря на это рынок вновь демонстрирует способность быстро адаптироваться к ударам и поддерживать поставки критически важных препаратов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения России в Украину до марта 2025 года погибли по меньшей мере 2285 спецназовцев ГРУ, ВМФ и Сухопутных войск РФ. Это лишь часть подтвержденных потерь — реальное количество может быть значительно больше.