Чи можуть дрони "Герані" атакувати захід України: до чого Росія готується восени

Російські окупанти змінили тактику повітряних ударів, активізувавши використання реактивних безпілотників. Проте масовані атаки дронами можуть бути лише підготовчим етапом до більш масштабних і небезпечних обстрілів. Чи справді це так? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питання, проаналізувавши думки експертів.

Дрон-камікадзе "шахед". Фото: з відкритих джерел

Дрони-перехоплювачі вже готуються

Військовослужбовець ЗСУ, військовий аналітик Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що ворог активно готується до наступних атак по Україні. Він попереджає про зміну загроз вже цієї осені.

Експерт зазначив, що твердження про дорожнечу реактивних безпілотників не зупиняє окупантів, адже Росія не рахує кошти на війну та зуміла здешевити їх виробництво. Масове застосування таких засобів є тимчасовим явищем, оскільки Україна нарощує протидію.

"Це питання найближчих тижнів, коли ми побачимо масштабування застосування дронів-перехоплювачів проти реактивних безпілотників. І ситуація буде виправлятися, ми будемо збивати більше", – акцентував Мусієнко.

За словами військового, зараз окупанти намагаються використати вікно можливостей, щоб змусити Сили оборони витрачати ракети зенітно-ракетних комплексів. Це є підготовкою до масштабних комбінованих атак.

"Ми розуміємо, що наприкінці вересня – на початку жовтня ворог почне активно застосовувати свою авіацію, крилаті і балістичні ракети для ударів по різних об'єктах на території України, в тому числі по енергетиці", – застеріг Олександр Мусієнко.

Експерт підкреслив, що Україні необхідно якомога швидше нейтралізувати загрозу реактивних БпЛА перехоплювачами, щоб зберегти арсенал протиповітряної оборони для відбиття ракетних ударів восени.

Росіяни дуже винахідливі, тому варіанти можливі

Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів про технічні межі ворожих безпілотників та можливість атак на віддалені від лінії фронту регіони. За його словами, хоча окупанти постійно експериментують із дальністю, масовані нальоти на західні області залишаються малоймовірними.

Експерт зазначив, що заявлена дальність польоту дрона "Герань-5" становить близько 950 кілометрів. Якщо пуски здійснюються з тимчасово окупованого Криму, безпілотники технічно можуть дістати до Тернополя, однак під час запусків із Курської області їхні можливості суттєво обмежені.

"Для того, щоб туди долетіти, з нього потрібно зняти половину бойової частини і заповнити паливом. Як окремі модельні польоти вони можуть виконати. Але як масові нальоти реактивними дронами на таку дальність – це вже за межами їхніх можливостей. Проте коли треба нищити, росіяни дуже винахідливі, тому варіанти можливі", – Валерій Романенко.

При цьому тривалий політ над українською територією, на його думку, суттєво збільшує ризик знищення ворожих цілей.

"Скоріш за все, це не долетить, тому що тривалий час летіти над територією з активною протиповітряною обороною буде дуже важко. Вони можуть запускати десятки дронів, а процент збиття буде близько 95%", – зазначив авіаексперт.

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