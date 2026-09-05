Могут ли дроны "Герани" атаковать запад Украины: к чему Россия готовится осенью

Российские оккупанты изменили тактику воздушных ударов, активизировав использование реактивных беспилотников. Однако массированные атаки дронами могут являться лишь подготовительным этапом к более масштабным и опасным обстрелам. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Дроны-перехватчики уже готовятся.

Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что враг активно готовится к следующим атакам по Украине. Он предупреждает об изменении угроз уже этой осенью.

Эксперт отметил, что утверждение о дороговизне реактивных беспилотников не останавливает окупантов, ведь Россия не считает средства на войну и сумела удешевить их производство. Массовое применение таких средств является временным явлением, поскольку Украина наращивает противодействие.

"Это вопрос в ближайшие недели, когда мы увидим масштабирование применения дронов-перехватчиков против реактивных беспилотников. И ситуация будет исправляться, мы будем сбивать больше", – подчеркнул Мусиенко.

По словам военного, сейчас оккупанты пытаются использовать окно возможностей, чтобы заставить Силы обороны тратить ракеты зенитно-ракетных комплексов. Это подготовка к масштабным комбинированным атакам.

"Мы понимаем, что в конце сентября – начале октября враг начнет активно применять свою авиацию, крылатые и баллистические ракеты для ударов по разным объектам на территории Украины, в том числе по энергетике", – предостерег Александр Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо как можно скорее нейтрализовать угрозу реактивных БПЛА перехватчиками, чтобы сохранить арсенал противовоздушной обороны для отражения ракетных ударов осенью.

Россияне очень изобретательны, поэтому варианты возможны

Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал о технических границах вражеских беспилотников и возможности атак на отдаленные от линии фронта регионы. По его словам, хотя оккупанты постоянно экспериментируют с дальностью, массированные налеты на западные области остаются маловероятными.

Эксперт отметил, что заявленная дальность полета дрона "Герань-5" составляет около 950 километров. Если пуски производятся из временно оккупированного Крыма, беспилотники технически могут достать в Тернополь, однако во время запусков из Курской области их возможности существенно ограничены.

"Для того чтобы туда долететь, с него нужно снять половину боевой части и заполнить топливом. Как отдельные модельные полеты, они могут выполнить. Но как массовые налеты реактивными дронами на такую дальность – это уже вне их возможностей. Однако, когда нужно уничтожать, россияне очень изобретательны, поэтому варианты возможны", – Валерий Романенко.

При этом длительный полет над украинской территорией, по его мнению, значительно увеличивает риск уничтожения враждебных целей.

"Скорее всего, это не долетит, потому что длительное время лететь над территорией с активной противовоздушной обороной будет очень тяжело. Они могут запускать десятки дронов, а процент ущерба будет около 95%", – отметил авиаэксперт.

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