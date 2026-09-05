Могут ли дроны "Герани" атаковать запад Украины: к чему Россия готовится осенью

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Кравцев Сергей
Российские оккупанты изменили тактику воздушных ударов, активизировав использование реактивных беспилотников. Однако массированные атаки дронами могут являться лишь подготовительным этапом к более масштабным и опасным обстрелам. Действительно ли это так? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.
Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников
Военнослужащий ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко рассказал 24 каналу, что враг активно готовится к следующим атакам по Украине. Он предупреждает об изменении угроз уже этой осенью.
Эксперт отметил, что утверждение о дороговизне реактивных беспилотников не останавливает окупантов, ведь Россия не считает средства на войну и сумела удешевить их производство. Массовое применение таких средств является временным явлением, поскольку Украина наращивает противодействие.
По словам военного, сейчас оккупанты пытаются использовать окно возможностей, чтобы заставить Силы обороны тратить ракеты зенитно-ракетных комплексов. Это подготовка к масштабным комбинированным атакам.
Эксперт подчеркнул, что Украине необходимо как можно скорее нейтрализовать угрозу реактивных БПЛА перехватчиками, чтобы сохранить арсенал противовоздушной обороны для отражения ракетных ударов осенью.
Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал о технических границах вражеских беспилотников и возможности атак на отдаленные от линии фронта регионы. По его словам, хотя оккупанты постоянно экспериментируют с дальностью, массированные налеты на западные области остаются маловероятными.
Эксперт отметил, что заявленная дальность полета дрона "Герань-5" составляет около 950 километров. Если пуски производятся из временно оккупированного Крыма, беспилотники технически могут достать в Тернополь, однако во время запусков из Курской области их возможности существенно ограничены.
При этом длительный полет над украинской территорией, по его мнению, значительно увеличивает риск уничтожения враждебных целей.
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