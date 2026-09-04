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Росія змінила правила ракетної війни: чому «дві стіни» більше не гарантують життя

Балістика летить швидше, атаки стають повторними, а сирена іноді лунає вже після вибуху

4 вересня 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Масовані російські обстріли у 2026 році дедалі частіше ставлять українців у ситуацію, коли звичні правила безпеки вже не дають достатнього часу для реакції. Росія запускає балістичні ракети залпами, застосовує перепрофільовані С-300 та С-400, а також удосконалені реактивні "Шахеди". Окремою небезпекою стають повторні удари по місцях, які вже зазнали атаки.

Росія змінила правила ракетної війни: чому «дві стіни» більше не гарантують життя

Удар по Києву. Фото: ДСНС

Як зазначають у матеріалі BIHUS Info, швидкість підльоту балістики може бути настільки високою, що сигнал повітряної тривоги в окремих випадках люди чують уже після вибухів. Тому сама наявність сирени не повинна бути єдиним сигналом для початку дій. Застаріла логіка "почув тривогу — тоді шукай укриття" в умовах балістичної загрози може виявитися запізнілою.

Особливо складною є ситуація для тих, кого удар застав просто неба або за кермом. У таких випадках ключовим стає не пошук ідеального укриття, а максимально швидке використання того захисту, який є поруч: заглиблення, бетонні конструкції, канави, міцні будівлі. В автомобілі залишатися всередині під час безпосередньої загрози значно небезпечніше, ніж залишити машину й шукати прикриття.

Ще один критичний сценарій – опинитися під завалами. Тут шанси на виживання можуть залежати не лише від роботи рятувальників, а й від перших дій самої людини. Тому базові навички зупинки масивної кровотечі та правильно укомплектована аптечка стають необхідністю, а не додатковою пересторогою.

У BIHUS Info також розбирають наслідки удару по мілтех-івенту в Капітанівці та показують, наскільки непередбачуваними можуть бути наслідки російської тактики. Головний висновок простий: під час сучасних атак час вимірюється не хвилинами, а секундами, а знання алгоритму дій може стати критично важливим.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Росія готує нову загрозу в Криму: чим тепер може почати бити агресор.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=XvPszCDBB4A
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