Россия изменила правила ракетной войны: почему «две стены» больше не гарантируют жизнь

Массированные российские обстрелы в 2026 году все чаще ставят украинцев в ситуацию, когда привычные правила безопасности уже не дают достаточно времени для реакции. Россия запускает баллистические ракеты залпами, применяет перепрофилированные С-300 и С-400, а также усовершенствованные реактивные Шахеды. Отдельной опасностью становятся повторные удары по местам, уже подвергшимся атаке.

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Как отмечают в материале BIHUS Info, скорость подлета баллистики может быть настолько высокой, что сигнал воздушной тревоги в некоторых случаях люди слышат уже после взрывов. Поэтому само наличие сирены не должно быть единственным сигналом для начала действий. Устаревшая логика "услышал тревогу – тогда ищи укрытия" в условиях баллистической угрозы может оказаться запоздалой.

Особенно сложна ситуация для тех, кого удар застал под открытым небом или за рулем. В таких случаях ключевым становится не поиск идеального укрытия, а максимально быстрое использование той защиты, которая есть рядом: углубления, бетонные конструкции, канавы, прочные здания. В автомобиле оставаться внутри при непосредственной угрозе гораздо опаснее, чем оставить машину и искать прикрытие.

Еще один критический сценарий – оказаться под завалами. Здесь шансы на выживание могут зависеть не только от работы спасателей, но и от первых действий самого человека. Поэтому базовые навыки остановки массивного кровотечения и правильно укомплектованная аптечка становятся необходимостью, а не дополнительным предостережением.

В BIHUS Info также разбирают последствия удара по милтех-ивенту в Капитановке и показывают, насколько непредсказуемы могут быть последствия российской тактики. Главный вывод прост: во время современных атак время измеряется не минутами, а секундами, а знание алгоритма действий может стать критически важным.

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