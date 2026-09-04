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Россия изменила правила ракетной войны: почему «две стены» больше не гарантируют жизнь

Баллистика летит быстрее, атаки становятся повторными, а сирена иногда раздается уже после взрыва.

4 сентября 2026, 11:09
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Кравцев Сергей

Массированные российские обстрелы в 2026 году все чаще ставят украинцев в ситуацию, когда привычные правила безопасности уже не дают достаточно времени для реакции. Россия запускает баллистические ракеты залпами, применяет перепрофилированные С-300 и С-400, а также усовершенствованные реактивные Шахеды. Отдельной опасностью становятся повторные удары по местам, уже подвергшимся атаке.

Россия изменила правила ракетной войны: почему «две стены» больше не гарантируют жизнь

Удар по Киеву. Фото: ГСЧС

Как отмечают в материале BIHUS Info, скорость подлета баллистики может быть настолько высокой, что сигнал воздушной тревоги в некоторых случаях люди слышат уже после взрывов. Поэтому само наличие сирены не должно быть единственным сигналом для начала действий. Устаревшая логика "услышал тревогу – тогда ищи укрытия" в условиях баллистической угрозы может оказаться запоздалой.

Особенно сложна ситуация для тех, кого удар застал под открытым небом или за рулем. В таких случаях ключевым становится не поиск идеального укрытия, а максимально быстрое использование той защиты, которая есть рядом: углубления, бетонные конструкции, канавы, прочные здания. В автомобиле оставаться внутри при непосредственной угрозе гораздо опаснее, чем оставить машину и искать прикрытие.

Еще один критический сценарий – оказаться под завалами. Здесь шансы на выживание могут зависеть не только от работы спасателей, но и от первых действий самого человека. Поэтому базовые навыки остановки массивного кровотечения и правильно укомплектованная аптечка становятся необходимостью, а не дополнительным предостережением.

В BIHUS Info также разбирают последствия удара по милтех-ивенту в Капитановке и показывают, насколько непредсказуемы могут быть последствия российской тактики. Главный вывод прост: во время современных атак время измеряется не минутами, а секундами, а знание алгоритма действий может стать критически важным.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия готовит новую угрозу в Крыму: чем теперь может начать избивать агрессор.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=XvPszCDBB4A
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