Чи можливий «особливий статус» Запорізької АЕС: експерт заявив про безпрецедентне рішення

Запорізька атомна електростанція має повернутися під повний контроль України. А будь-який "особливий статус" чи спільна експлуатація з Росією суперечить міжнародному праву та не має прецедентів у світі.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Ідея щодо "особливого статусу" ЗАЕС є надзвичайно складною, сказав у коментарі телеканалу "Апостроф" голова Державної інспекції ядерного регулювання України у 2017–2021 роках Григорій Плачков.

"Такого прецеденту ще у світі не було, коли дві держави експлуатують одну атомну електростанцію", — зазначив експерт.

За словами Плачкова, відповідно до міжнародного права вся атомна інфраструктура Запорізької АЕС, зокрема, активні зони, басейни витримки та радіоактивні відходи належить винятково Україні.

"ЗАЕС повинна повернутись під управлінський і регулюючий контроль тільки нашої держави. І тільки ми знаємо, що робити з Запорізькою атомною електростанцією", — наголосив Плачков.

Водночас експерт зазначив, що для безпечного відновлення роботи енергоблоків ЗАЕС потрібно вирішити низку критичних питань. Йдеться, зокрема, про водозабезпечення після руйнування Каховської греблі, технічний стан обладнання, питання палива. Потребує вирішення також ліцензування персоналу та фізичний захист станції, адже вона розташована поблизу лінії фронту.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив про потребу окремої угоди та особливого статусу Запорізької АЕС після досягнення мирного врегулювання між Україною та РФ. За його словами, Росії та Україні потрібно буде співпрацювати для експлуатації АЕС.