logo

BTC/USD

87027

ETH/USD

2929.02

USD/UAH

42.3

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Возможен ли «особый статус» Запорожской АЭС: эксперт заявил о беспрецедентном решении
commentss НОВОСТИ Все новости

Возможен ли «особый статус» Запорожской АЭС: эксперт заявил о беспрецедентном решении

Бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков считает невозможным любой «специальный статус» для Запорожской АЭС, о котором говорил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси

26 ноября 2025, 15:25
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Запорожская атомная электростанция должна возвратиться под полный контроль Украины. А какой-либо "особый статус" или совместная эксплуатация с Россией противоречит международному праву и не имеет прецедентов в мире.

Возможен ли «особый статус» Запорожской АЭС: эксперт заявил о беспрецедентном решении

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Идея относительно "особого статуса" ЗАЭС чрезвычайно сложна, сказал в комментарии телеканалу "Апостроф" председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2017–2021 годах Григорий Плачков.

"Такого прецедента еще в мире не было, когда два государства эксплуатируют одну атомную электростанцию", — отметил эксперт.

По словам Плачкова, согласно международному праву, вся атомная инфраструктура Запорожской АЭС, в частности, активные зоны, бассейны выдержки и радиоактивные отходы принадлежит исключительно Украине.

"ЗАЭС должна вернуться под управленческий и регулирующий контроль только нашего государства. И только мы знаем, что делать с Запорожской атомной электростанцией", — подчеркнул Плачков.

В то же время, эксперт отметил, что для безопасного возобновления работы энергоблоков ЗАЭС нужно решить ряд критических вопросов. Речь идет, в частности, о водоснабжении после разрушения Каховской дамбы, техническом состоянии оборудования, вопросе топлива. Нуждается в решении также лицензирование персонала и физическая защита станции, ведь она расположена вблизи линии фронта.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости отдельного соглашения и особого статуса Запорожской АЭС после достижения мирного урегулирования между Украиной и РФ. По его словам, России и Украине придется сотрудничать для эксплуатации АЭС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apostrophe.ua/economy/jenergetika/zaporizka-aes-povinna-buti-pid-kontrolem-ukrajini-ekspert-pojasniv-chomu-osoblivij-status-nemozhlivij.html
Теги:

Новости

Все новости