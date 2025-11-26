Возможен ли «особый статус» Запорожской АЭС: эксперт заявил о беспрецедентном решении

Запорожская атомная электростанция должна возвратиться под полный контроль Украины. А какой-либо "особый статус" или совместная эксплуатация с Россией противоречит международному праву и не имеет прецедентов в мире.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

Идея относительно "особого статуса" ЗАЭС чрезвычайно сложна, сказал в комментарии телеканалу "Апостроф" председатель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины в 2017–2021 годах Григорий Плачков.

"Такого прецедента еще в мире не было, когда два государства эксплуатируют одну атомную электростанцию", — отметил эксперт.

По словам Плачкова, согласно международному праву, вся атомная инфраструктура Запорожской АЭС, в частности, активные зоны, бассейны выдержки и радиоактивные отходы принадлежит исключительно Украине.

"ЗАЭС должна вернуться под управленческий и регулирующий контроль только нашего государства. И только мы знаем, что делать с Запорожской атомной электростанцией", — подчеркнул Плачков.

В то же время, эксперт отметил, что для безопасного возобновления работы энергоблоков ЗАЭС нужно решить ряд критических вопросов. Речь идет, в частности, о водоснабжении после разрушения Каховской дамбы, техническом состоянии оборудования, вопросе топлива. Нуждается в решении также лицензирование персонала и физическая защита станции, ведь она расположена вблизи линии фронта.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о необходимости отдельного соглашения и особого статуса Запорожской АЭС после достижения мирного урегулирования между Украиной и РФ. По его словам, России и Украине придется сотрудничать для эксплуатации АЭС.