Запорізька АЕС потребуватиме особливого статусу: у МАГАТЕ зробили заяву про майбутнє станції

Для безпечного функціонування Запорізької АЕС після досягнення мирної угоди між Україною та РФ потрібен буде "особливий статус" станції.

Запорізька АЕС. Фото: з відкритих джерел

Росії та Україні потрібно буде співпрацювати для експлуатації АЕС. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, якого цитує The Guardian.

Видання нагадує, що РФ захопила найбільшу в Європі атомну електростанцію з шістьма реакторами в перші тижні вторгнення в Україну. Зараз Запорізька АЕС не виробляє електроенергію. А обидві сторони регулярно звинувачують одна одну у військових діях, що ставлять під загрозу ядерну безпеку.

"Незалежно від того, на якій стороні лінії вона опиниться, вам доведеться укласти угоду про співпрацю або створити атмосферу співпраці", — сказав Гроссі.

Цю заяву гендиректор МАГАТЕ зробив на тлі обговорень представниками України та США мирного плану, що включає положення про майбутнє Запорізької АЕС.

"Жоден оператор не може використовувати атомну електростанцію, коли по той бік річки знаходиться інша країна, яка чинить опір цьому і може вжити заходів проти цього", — наголосив Гроссі.

Як повідомляв портал "Коментарі", у вересні на тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) ситуація досягла критичного стану. За даними Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), рівень води в охолоджувальному ставку впав до 13,4 метра, тоді як критичною є позначка у 12 метрів.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі тоді заявляв, що усі шість енергоблоків на Запорізькій АЕС перебувають у стані холодної зупинки. За його словами, в умовах, що склалися через окупацію атомної електростанції, безпечний запуск будь-якого з реакторів неможливий.