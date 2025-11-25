Запорожская АЭС потребует особого статуса: в МАГАТЭ сделали заявление о будущем станции

Для безопасного функционирования Запорожской АЭС по достижении мирного соглашения между Украиной и РФ потребуется "особый статус" станции.

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

России и Украине придется сотрудничать для эксплуатации АЭС. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, которого цитирует The Guardian.

Издание напоминает, что РФ захватила крупнейшую в Европе атомную электростанцию с шестью реакторами в первые недели вторжения в Украину. Сейчас Запорожская АЭС не производит электроэнергию. А обе стороны регулярно обвиняют друг друга в военных действиях, ставящих под угрозу ядерную безопасность.

"Независимо от того, на какой стороне линии она окажется, вам придется заключить соглашение о сотрудничестве или создать атмосферу сотрудничества", – сказал Гросси.

Это заявление гендиректор МАГАТЭ сделал на фоне обсуждений представителями Украины и США мирного плана, включающего в себя положение о будущем Запорожской АЭС.

"Ни один оператор не может использовать атомную электростанцию, когда по ту сторону реки находится другая страна, которая сопротивляется этому и может принять меры против этого", — подчеркнул Гросси.

Как сообщал портал "Комментарии", в сентябре на временно оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) ситуация достигла критического состояния. По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), уровень воды в охлаждающем ставке упал до 13,4 метра, тогда как критическая отметка в 12 метров.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси тогда заявлял, что все шесть энергоблоков на Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки. По его словам, в сложившихся условиях из-за оккупации атомной электростанции безопасный запуск любого из реакторов невозможен.