Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з фракцією "Слуга народу" зазначив, що гаряча фаза війни може завершитися до листопада. Ця теза викликала широкий резонанс, адже вона торкається ключового питання – перспективи миру та безпеки України. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, з чим пов’язані заяви Зеленського на фракції про можливе закінчення війни до листопада.

Чат-бот Chat GPT називає наступні чинники, які можуть впливати на заяву:

По-перше, військова ситуація на фронті. Стабілізація окремих напрямків дозволяє розглядати сценарії зменшення інтенсивності бойових дій.

По-друге, міжнародний контекст. Позиція США та ЄС, зокрема політичні цикли восени, впливають на переговорні очікування.

По-третє, економічний фактор. Україна продовжує залежати від зовнішнього фінансування та макрофінансової підтримки.

Окремо варто враховувати дипломатичні сигнали щодо можливих форматів припинення активної фази війни, які пов’язуються з безпековими гарантіями для України. Ймовірніше за все, до листопада 2026 року можливі точкові зміни характеру бойових дій, зокрема локальне зниження інтенсивності на окремих ділянках фронту або розширення переговорних форматів.

Чат-бот Gemini вважає, що за цим стоїть чіткий розрахунок, а не лише оптимізм. Ключовим чинником виступає міжнародний контекст. У листопаді в США пройдуть важливі проміжні вибори до Конгресу. Білий дім відверто прагне стабілізувати ситуацію на міжнародній арені, щоб продемонструвати виборцям успіх своєї зовнішньої політики. Окрім американських виборів, на ситуацію впливають такі внутрішні та зовнішні фактори:

Стабілізація лінії фронту Збройними силами України за рахунок масованого застосування безпілотників та утримання стратегічних позицій.

Дипломатичний тиск партнерів, які дедалі активніше шукають шляхи примусу Росії до реальних перемовин.

Готовність України до переговорного процесу лише за умови отримання залізобетонних гарантій безпеки.

Розраховувати на повне та справедливе припинення бойових дій до листопада, за прогнозом чат-бота не варто. Росія не відмовилася від своїх загарбницьких цілей, а Кремль продовжує шантажувати світ системними ударами. Найбільш імовірним сценарієм є вихід на умовне та крихке перемир'я.

Чат-бот Deepseek розповів, що оптимізм президента ґрунтується на поточних військових успіхах та готовності міжнародних партнерів до діалогу. Президент назвав головну умову — надання Україні реальних гарантій безпеки. Крім того, спостерігається поступове виснаження російської армії: втрати сягають близько 35 тисяч осіб на місяць, а темпи просування різко впали. Також існує й політичний чинник — листопад збігається з проміжними виборами до Конгресу США, що може посилити тиск на Кремль. Однак скептики нагадують про попередні нереалізовані прогнози та називають листопад "черговою теоретичною датою".

У підсумку, заяви про можливе завершення гарячої фази війни до листопада слід розглядати не як фіксований дедлайн, а як політичний сигнал, що відображає поєднання військових, дипломатичних та внутрішньополітичних факторів. Йдеться про спробу окреслити потенційне вікно можливостей, яке залежить від ситуації на фронті, міжнародного тиску на Росію та позиції ключових партнерів України, насамперед США та ЄС.

