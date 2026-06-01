Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с фракцией "Слуга народа" отметил, что горячая фаза войны может завершиться до ноября. Этот тезис вызвал широкий резонанс, ведь он затрагивает ключевой вопрос – перспективы мира и безопасности Украины. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, с чем связаны заявления Зеленского на фракции о возможном окончании войны до ноября.

Чат-бот Chat GPT называет следующие факторы, которые могут влиять на заявление:

Во-первых, военная ситуация на фронте. Стабилизация отдельных направлений позволяет рассматривать сценарии уменьшения интенсивности боевых действий.

Во-вторых, международный контекст. Позиция США и ЕС, в частности, политические циклы осенью, влияют на переговорные ожидания.

В-третьих, экономический фактор. Украина продолжает зависеть от внешнего финансирования и макрофинансовой поддержки.

Отдельно следует учитывать дипломатические сигналы о возможных форматах прекращения активной фазы войны, которые связываются с гарантиями безопасности для Украины. Вероятнее всего, до ноября 2026 года возможны точечные изменения характера боевых действий, в частности локальное снижение интенсивности на отдельных участках фронта или расширение переговорных форматов.

Чат-бот Gemini считает, что за этим стоит четкий расчет, а не только оптимизм. Ключевым фактором выступает международный контекст. В ноябре в США пройдут важные промежуточные выборы в Конгресс. Белый дом откровенно стремится стабилизировать ситуацию на международной арене, чтобы продемонстрировать избирателям успех своей внешней политики. Кроме американских выборов, на ситуацию влияют следующие внутренние и внешние факторы:

Стабилизация линии фронта вооруженными силами Украины за счет массированного применения беспилотников и удержания стратегических позиций.

Дипломатическое давление партнеров, все активнее ищущих пути принуждения России к реальным переговорам.

Готовность Украины к переговорному процессу только при получении железобетонных гарантий безопасности.

Рассчитывать на полное и справедливое прекращение боевых действий до ноября по прогнозу чат-бота не стоит. Россия не отказалась от своих захватнических целей, а Кремль продолжает шантажировать мир системными ударами. Наиболее вероятным сценарием является выход на условное и хрупкое перемирие.

Чат-бот Deepseek рассказал, что оптимизм президента основывается на текущих военных успехах и готовности международных партнеров к диалогу. Президент назвал главное условие – предоставление Украине реальных гарантий безопасности. Кроме того, наблюдается постепенное истощение российской армии: потери составляют около 35 тысяч человек в месяц, а темпы продвижения резко упали. Также существует и политический фактор – ноябрь совпадает с промежуточными выборами в Конгресс США, что может усилить давление на Кремль. Однако скептики напоминают о предварительных нереализованных прогнозах и называют ноябрь "очередной теоретической датой".

В итоге заявления о возможном завершении горячей фазы войны до ноября следует рассматривать не как фиксированный дедлайн, а как политический сигнал, отражающий сочетание военных, дипломатических и внутриполитических факторов. Речь идет о попытке определить потенциальное окно возможностей, которое зависит от ситуации на фронте, международного давления на Россию и позиции ключевых партнеров Украины, прежде всего США и ЕС.

