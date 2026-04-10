Чи може Зеленський здати росіянам Донбас: у чому ризики

У ЗМІ та мережі не перестають обговорювати можливий вихід ЗСУ із Донбасу для встановлення миру в Україні. Чим загрожує такий крок і чому він неможливий, навіть, якби була політична воля у керівництва країни? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Кримінальну відповідальність ніхто не скасовував

Експерт "Українського інституту майбутнього", консультант Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки та оборони Іван Ступак заявив, що президент України та інші гілки влади не мають конституційних повноважень поступатися українськими територіями у процесі мирного врегулювання.

"Не має значення, це 10 квадратних кілометрів, це 1,5 квадратних метра. Такої опції немає взагалі, юридично. Навіть, якщо пофантазувати, уявити собі, що якимось, не знаю, дивом президент чи Верховна Рада таки знайшли у собі фізично якісь сили, порушили закон і віддали цю територію Російської Федерації", – зазначив Іван Ступак.

Він додав, що тоді ми повинні знати, що за цим діянням відразу настає кримінальна відповідальність за статтею "державна зрада" і так далі.

Найсерйозніший ризик – це фактична легітимізація анексії

Голова Центру дослідження соціальних перспектив Донбасу, екс-член української делегації у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі Сергій Гармаш зазначив, сама вимога про виведення ЗСУ з Донецької області не є новою. Воно не озвучене президентським Зеленським прямо, під час його викладу плану з 20 пунктів, який нібито був узгоджений Україною зі США, але чітко читався між рядками. Там воно називалося "територіальні домовленості", які включали варіант а – зупинка вогню по лінії фронту; і варіант б — створення вільної економічної зони. Останнє фактично означало демілітаризацію регіону, тобто і висновок ЗСУ. Однак це не давало б Москві юрисдикцію над цією територією. Після цього неодноразово озвучувалося, що на такі "територіальні домовленості" не погоджується РФ. Тому бажання Путіна, як би їх не маскували наші переговорники, щоб не нервувати українців, були очевидними – фактичний контроль над Донецькою областю.

"Якщо ж говорити про ризики у добровільному виведенні Збройних сил України з Донбасу, то найсерйозніший ризик – це фактична легітимізація анексії. Якщо ми добровільно виводимо війська, це означає – ми визнаємо цю територію російську. Це створює небезпечний прецедент: Росія зможе стверджувати, що таким чином Київ де-факто визнав усі окуповані та анексовані нею території російськими. Навіть якщо де-юре ми цього не визнаємо, де-факто це стане сильним аргументом проти нас. У майбутньому це практично позбавляє нас можливості повернути ці території дипломатичним шляхом. Нам будуть говорити: "Ви ж самі звідти вийшли, отже, визнали російську юрисдикцію над ними", — зазначив експерт.

