Может ли Зеленский сдать россиянам Донбасс: в чем риски

В СМИ и сети не перестают обсуждать возможный выход ВСУ из Донбасса для установления мира в Украине. Чем чреват такой шаг и почему он невозможен, даже, если бы была политическая воля у руководства страны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Уголовную ответственность никто не отменял

Эксперт "Украинского института будущего", консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак заявил, что президент Украины и другие ветви власти не имеют конституционных полномочий уступать украинские территории в процессе мирного урегулирования.

"Неважно, это 10 квадратных километров, это 1,5 квадратных метра. Такой опции нет вообще, юридически. Даже, если пофантазировать, представить себе, что каким-то, не знаю, чудом президент или Верховная Рада все-таки нашли в себе физически какие-то силы, нарушили закон и отдали эту территорию Российской Федерации", – отметил Иван Ступак.

Он добавил, тогда мы должны знать, что за этим деянием сразу наступает уголовная ответственность по статье "государственная измена" и так далее.

Самый серьёзный риск – это фактическая легитимизация аннексии

Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, само требование о выводе ВСУ из Донецкой области не ново. Оно не озвучено президентским Зеленским прямо, во время его изложения плана из 20 пунктов, который, якобы, был согласован Украиной с США, но ясно читалось между строк. Там оно называлось "территориальные договоренности", которые включали в себя вариант а – остановка огня по линии фронта; и вариант б – создание свободной экономической зоны. Последнее, фактически означало демилитаризацию региона, то есть, и вывод ЗСУ. Однако, это не давало бы Москве юрисдикцию над этой территорией. После этого неоднократно озвучивалось, что на такие "территориальные договоренности" не согласна РФ. Поэтому желания Путина, как бы их не маскировали наши переговорщики, чтоб не нервировать украинцев, были очевидными – фактический контроль над Донецкой областью.

"Если же говорить рисках в добровольного выводе Вооружённых сил Украины из Донбасса, то самый серьёзный риск – это фактическая легитимизация аннексии. Если мы добровольно выводим войска, это значит – мы признаём эту территорию российской. Это создаёт опасный прецедент: Россия сможет утверждать, что таким образом Киев де-факто признал все оккупированные и аннексированные ею территории российскими. Даже, если де-юре мы этого не признаем, де-факто это станет сильным аргументом против нас. В будущем это практически лишает нас возможности вернуть эти территории дипломатическим путём. Нам будут говорить: "Вы же сами оттуда вышли – значит, признали российскую юрисдикцию над ними", – отметил эксперт.

