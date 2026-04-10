Может ли Зеленский сдать россиянам Донбасс: в чем риски

Кравцев Сергей
В СМИ и сети не перестают обсуждать возможный выход ВСУ из Донбасса для установления мира в Украине. Чем чреват такой шаг и почему он невозможен, даже, если бы была политическая воля у руководства страны? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.
Донбасс. Фото: из открытых источников
Эксперт "Украинского института будущего", консультант Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак заявил, что президент Украины и другие ветви власти не имеют конституционных полномочий уступать украинские территории в процессе мирного урегулирования.
Он добавил, тогда мы должны знать, что за этим деянием сразу наступает уголовная ответственность по статье "государственная измена" и так далее.
Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш отметил, само требование о выводе ВСУ из Донецкой области не ново. Оно не озвучено президентским Зеленским прямо, во время его изложения плана из 20 пунктов, который, якобы, был согласован Украиной с США, но ясно читалось между строк. Там оно называлось "территориальные договоренности", которые включали в себя вариант а – остановка огня по линии фронта; и вариант б – создание свободной экономической зоны. Последнее, фактически означало демилитаризацию региона, то есть, и вывод ЗСУ. Однако, это не давало бы Москве юрисдикцию над этой территорией. После этого неоднократно озвучивалось, что на такие "территориальные договоренности" не согласна РФ. Поэтому желания Путина, как бы их не маскировали наши переговорщики, чтоб не нервировать украинцев, были очевидными – фактический контроль над Донецкой областью.
