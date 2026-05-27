Повномасштабне вторгнення Росії змусило Україну переглянути підходи до комплектування армії. Мобілізація забезпечує швидке нарощування чисельності, але викликає соціальну напругу. Контрактна модель, навпаки, передбачає добровільну службу з чіткими умовами. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту чи здатна контрактна армія стати ефективнішою альтернативою в умовах триваючої війни.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Chat GPT вважає, що Україна в умовах війни може рухатися лише до змішаної моделі. Вона передбачає поєднання контрактної служби, рекрутингу та мобілізаційних механізмів. Повна відмова від мобілізації зараз створила б критичний дефіцит особового складу, тоді як поступове розширення контрактного компонента дозволяє підвищувати якість війська без втрати чисельності. У перспективі саме після завершення активної фази війни така модель може еволюціонувати в повністю професійну армію західного зразка, але не під час інтенсивних бойових дій.

Чат-бот Gemini прогнозує, що під час активних бойових дій Україна не зможе повністю перейти на контрактну основу. Держава впроваджуватиме гібридну модель. Контрактна служба розширюватиметься через пакети стимулів та фіксовані терміни служби для залучення фахівців на дефіцитні посади. Водночас загальна мобілізація залишатиметься базовим інструментом комплектування війська для утримання тисячокілометрового фронту. Повноцінна реформа та перехід до професійної армії відбудуться вже після припинення вогню чи завершення війни. Цей процес вимагатиме значної фінансової допомоги західних партнерів для забезпечення високих зарплат військовим.

Чат-бот Deepseek зауважує, що найближчими роками Україна не відмовиться від мобілізації. Війна на виснаження потребує постійної ротації, та добровільної контрактної армії для цього буде недостатньо. ШІ передбачає появу так званих "бойових контрактів" на короткі терміни, як експеримент "18-24". Фактично, мобілізація збережеться, але бійці отримають більше фінансової й соціальної мотивації. Повністю контрактна армія можлива лише після стабільного перемир'я, коли основний тягар оборони зможуть нести професійні підрозділи.

Чат-бот Grok вважає, що повний перехід на контрактну армію під час інтенсивної фази війни є передчасним, але поступове розширення контрактної складової необхідне. Україна вже рухається в цьому напрямку: у 2026 році заплановано реформу з чіткими термінами контрактів (від 10 місяців для бойових посад), підвищеними виплатами (до 30 тис. грн у тилу, спеціальні бонуси 250-400 тис. для піхоти) та поетапною демобілізацією частини мобілізованих. Це дозволить знизити соціальну напругу, підвищити якість війська та зберегти боєздатність.

Успіх залежить від економічної стабільності та західної підтримки. Якщо вдасться поєднати добровільний рекрутинг з технологічним посиленням (дрони, автоматизація), контрактна модель стане основою післявоєнної армії. Повністю відмовлятися від мобілізаційного резерву ризиковано, доки загроза існує.

Підсумовуючи, більшість оцінок збігаються в одному ключовому висновку: в умовах триваючої інтенсивної війни Україна не має реальної можливості повністю відмовитися від мобілізаційної системи. Вона залишається критично важливим інструментом для утримання чисельності армії на тлі масштабного фронту та високої інтенсивності бойових дій.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, коли за прогнозом ШІ може закінчитися мобілізація.