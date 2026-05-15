Коли закінчиться мобілізація в Україні: прогноз ШІ спантеличив

Загальна мобілізація в Україні триває з перших днів повномасштабного вторгнення Росії. Станом на травень воєнний стан та мобілізацію продовжено до 2 серпня 2026 року. Це стало регулярною процедурою: кожні 90 днів Рада та Президент подовжують їх дію. Питання ж про її завершення хвилює мільйони українців. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, коли закінчиться мобілізація в Україні.

Мобілізація. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот Gemini прогнозує, що 2026 рік може стати періодом переходу до нової моделі комплектування. Очікувати повного припинення мобілізації до завершення активної фази війни не варто. Однак можливі зміни підходів: від масового призову до точкового рекрутингу та цифровізації обліку. Разом з цим, навіть після підписання будь-яких мирних угод або угод про припинення вогню, мобілізаційні заходи триватимуть ще принаймні пів року для створення сталого оперативного резерву. Реальне скасування обмежень можливе лише за умови стабільної деескалації, що дозволить армії перейти на контрактну основу з елементами інтенсивного військового вишколу цивільних. Чат-бот прогнозує, що мобілізація як примусовий інструмент почне послаблюватися наприкінці 2026 року, якщо геополітична ситуація сприятиме зменшенню загрози нового наступу.

Чат-бот Deepseek повідомляє, що попри анонсовану реформу та поетапне запровадження чітких термінів служби, ймовірність повного завершення мобілізації до кінця 2026 року є дуже низькою. Підготовка до переходу на контрактну армію вимагатиме багато часу. Реалістичним є сценарій збереження мобілізації впродовж усього 2026 року і, найімовірніше, 2027-го. Лише після отримання Україною дієвих гарантій безпеки й сталого миру мобілізаційні заходи почнуть поступово згортатися. Але це може відбутися не раніше 2027-2028 років.

Чат-бот Grok вважає, що мобілізація в її нинішньому загальному форматі навряд чи завершиться у 2026 році. Найімовірніше, вона трансформується поступово. Якщо вдасться досягти стійкого припинення активних бойових дій, воєнний стан можуть скасувати протягом кількох місяців після цього. Але повне завершення мобілізації залежить від гарантій безпеки для України.

Реалістичний сценарій це перехід до змішаної моделі (контракти + обмежена мобілізація) до кінця 2026-го або початку 2027 року. Повна демобілізація більшості мобілізованих можлива лише після підписання надійної мирної угоди. До того часу держава має максимально інвестувати в мотивацію військових, технології та підготовку резервів, щоб зменшити людські втрати.

Отже, усі чат-боти вважають, що швидкого завершення мобілізації в Україні очікувати не варто. У найближчі роки країна може поступово перейде від масового призову до більш професійної та технологічної системи комплектування армії. Ключовими умовами для згортання мобілізації залишаються припинення бойових дій, надійні міжнародні гарантії безпеки та здатність держави утримувати сильну контрактну армію. Навіть після можливого перемир’я Україна ще тривалий час зберігатиме високий рівень військової готовності, адже ризик нової ескалації з боку Росії залишатиметься одним із головних факторів безпеки.

