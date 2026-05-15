Общая мобилизация в Украине идет с первых дней полномасштабного вторжения России. По состоянию на май военное положение и мобилизация продлены до 2 августа 2026 года. Это стало регулярной процедурой: каждые 90 дней Рада и Президент продлевают их действие. Вопрос о ее завершении волнует миллионы украинцев. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, когда закончится мобилизация в Украине.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что 2026 год может стать периодом перехода к новой модели комплектования. Ожидать полной остановки мобилизации до завершения активной фазы войны не стоит. Однако возможны изменения подходов: от массового призыва до точечного рекрутинга и цифровизации учета. Вместе с этим, даже после подписания любых мирных соглашений или соглашений о прекращении огня, мобилизационные мероприятия продлятся еще не менее полугода для создания устойчивого оперативного резерва. Реальная отмена ограничений возможна только при условии стабильной деэскалации, что позволит армии перейти на контрактную основу с элементами интенсивной военной подготовки гражданских. Чат-бот прогнозирует, что мобилизация как принудительный инструмент станет ослабляться в конце 2026 года, если геополитическая ситуация будет способствовать уменьшению угрозы нового наступления.

Чат-бот Deepseek сообщает, что несмотря на анонсированную реформу и поэтапное введение четких сроков службы, вероятность полного завершения мобилизации до конца 2026 года очень низкая. Подготовка к переходу на контрактную армию потребует много времени. Реалистичен сценарий сохранения мобилизации на протяжении всего 2026 года и, скорее всего, 2027-го. Только после получения Украиной действенных гарантий безопасности и стабильного мира мобилизационные меры начнут постепенно сворачиваться. Но это может произойти не раньше 2027-2028 годов.

Чат-бот Grok считает, что мобилизация в ее нынешнем общем формате вряд ли завершится в 2026 году. Скорее всего, она трансформируется постепенно. Если удастся достичь устойчивого прекращения активных боевых действий, военное положение может быть отменено в течение нескольких месяцев после этого. Но полное завершение мобилизации зависит от гарантий безопасности Украины.

Реалистический сценарий – это переход к смешанной модели (контракты + ограничена мобилизация) до конца 2026-го или начала 2027 года. Полная демобилизация большинства мобилизованных возможна только после подписания надежного мирного соглашения. К тому времени государство должно максимально инвестировать в мотивацию военных, технологии и подготовку резервов, чтобы снизить человеческие потери.

Итак, все чат-боты считают, что скорого завершения мобилизации в Украине ожидать не стоит. В ближайшие годы страна может постепенно перейти от массового призыва к более профессиональной и технологической системе комплектования армии. Ключевыми условиями для сворачивания мобилизации остаются прекращение боевых действий, надежные международные гарантии безопасности и способность государства удерживать сильную контрактную армию. Даже после возможного перемирия Украина еще долго будет сохранять высокий уровень военной готовности, ведь риск новой эскалации со стороны России будет оставаться одним из главных факторов безопасности.

