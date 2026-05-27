Полномасштабное вторжение России вынудило Украину пересмотреть подходы к комплектованию армии. Мобилизация обеспечивает быстрое наращивание численности, но вызывает социальное напряжение. Контрактная модель, напротив, подразумевает добровольную службу с четкими условиями. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта способна ли контрактная армия стать более эффективной альтернативой в условиях продолжающейся войны.

Чат-бот Chat GPT считает, что Украина в условиях войны может двигаться только к смешанной модели. Она подразумевает сочетание контрактной службы, рекрутинга и мобилизационных механизмов. Полный отказ от мобилизации сейчас создал критический дефицит личного состава, тогда как постепенное расширение контрактного компонента позволяет повышать качество войска без потери численности. В перспективе именно после завершения активной фазы войны такая модель может эволюционировать в профессиональную армию западного образца, но не во время интенсивных боевых действий.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что в ходе активных боевых действий Украина не сможет полностью перейти на контрактную основу. Государство будет внедрять гибридную модель. Контрактная служба расширяется через пакеты стимулов и фиксированные сроки службы для привлечения специалистов на дефицитные должности. В то же время, общая мобилизация будет оставаться базовым инструментом комплектования войска для удержания тысячекилометрового фронта. Полноценная реформа и переход в профессиональную армию состоятся уже после прекращения огня или завершения войны. Этот процесс потребует значительной финансовой помощи западных партнеров для обеспечения высоких зарплат военным.

Чат-бот Deepseek отмечает, что в ближайшие годы Украина не откажется от мобилизации. Война на истощение нуждается в постоянной ротации, и добровольной контрактной армии для этого будет недостаточно. ИИ предполагает появление так называемых "боевых контрактов" на короткие сроки, как эксперимент "18-24". Фактически мобилизация сохранится, но бойцы получат больше финансовой и социальной мотивации. Полностью контрактная армия возможна только после стабильного перемирия, когда основное бремя обороны смогут нести профессиональные подразделения.

Чат-бот Grok считает, что полный переход на контрактную армию во время интенсивной фазы войны преждевременный, но постепенное расширение контрактной составляющей необходимо. Украина уже двигается в этом направлении: в 2026 году запланирована реформа с четкими сроками контрактов (от 10 месяцев для боевых должностей), повышенными выплатами (до 30 тыс. грн в тылу, специальные бонусы 250-400 тыс. для пехоты) и поэтапной демобилизацией части мобилизованных. Это позволит снизить социальное напряжение, повысить качество войска и сохранить боеспособность.

Успех зависит от экономической устойчивости и западной поддержки. Если удастся совместить добровольный рекрутинг с технологическим усилением (дроны, автоматизация), контрактная модель станет основой послевоенной армии. Полностью отказываться от мобилизационного резерва рискованно, пока существует угроза.

Подытоживая, большинство оценок совпадают в одном ключевом выводе: в условиях продолжающейся интенсивной войны у Украины нет реальной возможности полностью отказаться от мобилизационной системы. Она остается критически важным инструментом для удержания численности армии на фоне масштабного фронта и высокой интенсивности боевых действий.

