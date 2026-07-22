Чи може Росія провести мобілізацію до жовтня: чи збунтуються росіяни

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Кравцев Сергей
Все частіше звучить теза про те, що для того, щоб Росії досягти хоч якогось прориву на фронті, їй необхідно йти на нову хвилю мобілізації. Чи може Росія скасувати вибори та провести мобілізацію до жовтня? Чи може такий крок спричинити бунт серед росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.
Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел
Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко зазначив в ефірі Radio NV, що Міністерство оборони Російської Федерації видало наказ, згідно з яким можна призувати до армії людей без проходження медичної комісії. Тобто це говорить про те, що якщо справді вони планують провести масову мобілізацію, умовно, набрати півмільйона або більше людей, це означає, що їм уже не потрібні жодні медичні комісії. Вони просто викликають людей, кажуть, що ви йдете воювати, і все закінчується.
За словами експерта, це різко прискорило процес мобілізації в Росії за рахунок скорочення кількості бюрократичних процедур.
Вадим Денисенко також повідомив, що наразі ходять поки не підтверджені чутки про те, що Росія "може скасувати навіть вересневі вибори та провести мобілізацію значно раніше, ніж багато хто вважав, що це буде у жовтні".
Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зазначив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Кремлю вигідніше оголосити мобілізацію після так званих виборів до Держдуми. Тому що Путін та його пропагандисти вже закидають думку про те, що це не лише проти України. Мовляв, ми можемо зібрати мільйон людей і повести їх у бік Європи, будь-якої країни, яку захочемо. І на Заході все одно побоюються, що таке може статися.
При цьому він каже, що навряд чи росіяни матимуть змогу висловити свій протест проти мобілізації.
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