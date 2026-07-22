Чи може Росія провести мобілізацію до жовтня: чи збунтуються росіяни

Все частіше звучить теза про те, що для того, щоб Росії досягти хоч якогось прориву на фронті, їй необхідно йти на нову хвилю мобілізації. Чи може Росія скасувати вибори та провести мобілізацію до жовтня? Чи може такий крок спричинити бунт серед росіян? Видання "Коментарі" розбиралося у цих питаннях, вивчивши думки експертів.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

Кремль боїться радикальних сценаріїв із мобілізацією

Керівник аналітичного центру "Ділова столиця" Вадим Денисенко зазначив в ефірі Radio NV, що Міністерство оборони Російської Федерації видало наказ, згідно з яким можна призувати до армії людей без проходження медичної комісії. Тобто це говорить про те, що якщо справді вони планують провести масову мобілізацію, умовно, набрати півмільйона або більше людей, це означає, що їм уже не потрібні жодні медичні комісії. Вони просто викликають людей, кажуть, що ви йдете воювати, і все закінчується.

За словами експерта, це різко прискорило процес мобілізації в Росії за рахунок скорочення кількості бюрократичних процедур.

Вадим Денисенко також повідомив, що наразі ходять поки не підтверджені чутки про те, що Росія "може скасувати навіть вересневі вибори та провести мобілізацію значно раніше, ніж багато хто вважав, що це буде у жовтні".

"Думаю, що поки Кремль боїться йти саме на такий сценарій, але те, що він лежить на столі і те, що його розглядають з усією серйозністю, — це, напевно, таки правда", — припустив аналітик.

У РФ можливі хіба що кухонні протести

Президент аналітичного центру "Політика" Олег Лісний зазначив в ефірі телеканалу FREEДOM, що Кремлю вигідніше оголосити мобілізацію після так званих виборів до Держдуми. Тому що Путін та його пропагандисти вже закидають думку про те, що це не лише проти України. Мовляв, ми можемо зібрати мільйон людей і повести їх у бік Європи, будь-якої країни, яку захочемо. І на Заході все одно побоюються, що таке може статися.

"Я думаю, що нам цей страх чи побоювання потрібно конвертувати на допомогу і говорити про те, що такий сценарій можливий. І справді можливе відкриття другого фронту з боку РФ. Необов'язково ці мобілізовані підуть на український фронт. Як один із сценаріїв, вони можуть піти туди, де тонше і де вони можуть мати швидкий успіх. Таке також може бути. Тому це не лише наша проблема, це проблема як мінімум Європи. Потрібно давати Україні всі можливі кошти, щоб ті, хто знову прийдуть до російської армії, скажімо так, проходили свій життєвий шлях набагато коротше, ніж озвучують закордонні розвідки. Чи не 20-30 хвилин, а набагато менше. Тоді це буде дуже серйозний удар по авторитету РФ і дозволить максимально ефективно діяти на полі бою", – зазначив експерт.

При цьому він каже, що навряд чи росіяни матимуть змогу висловити свій протест проти мобілізації.

"Я назвав би це кухонними протестами – люди нарікають, але на вулицю виходити бояться. До Путіна, до речі, звертаються дуже рідко. Хіба що з розряду: "Путін, допоможи". Але це в них ще з давніх-давен пішло: впасти на коліна і сказати: "Царю, допоможи, бояри погані", – зазначив експерт.

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