Может ли Россия провести мобилизацию до октября: взбунтуются ли россияне

Все чаще звучит тезис о том, что для того, чтобы России добиться хотя бы какого-то прорыва на фронте, ей необходимо идти на новую волну мобилизации. Может ли Россия отменить выборы и провести мобилизацию до октября? Может ли такой шаг привести к бунту среди россиян? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Кремль боится радикальных сценариев с мобилизацией

Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко отметил в эфире Radio NV, что Министерство обороны Российской Федерации издало приказ, согласно которому можно призывать в армию людей без прохождения медицинской комиссии. То есть это говорит о том, что, если действительно они планируют провести массовую мобилизацию, условно, набрать полмиллиона или больше человек, это означает, что им уже не нужны никакие медицинские комиссии. Они просто вызывают людей, говорят, что вы идете воевать, и на этом все заканчивается.

По словам эксперта, это резко ускорило бы процесс мобилизации в России за счет сокращения количества бюрократических процедур.

Вадим Денисенко также сообщил, что в настоящее время ходят пока не подтвержденные слухи о том, что Россия "может отменить даже сентябрьские выборы и провести мобилизацию значительно раньше, чем многие полагали, что это будет в октябре".

"Думаю, что пока Кремль боится идти именно на такой сценарий, но то, что он лежит на столе и то, что его рассматривают со всей серьезностью, — это, наверное, все-таки правда", — предположил аналитик.

В РФ возможны разве что кухонные протесты

Президент аналитического центра “Политика” Олег Лисный отметил в эфире телеканала FREEДOM, что Кремлю выгоднее объявить мобилизацию после так называемых выборов в Госдуму. Потому что Путин и его пропагандисты уже забрасывают мысль о том, что это не только против Украины. Мол, мы можем собрать миллион человек и повести их в сторону Европы, любой страны, какой захотим. И на Западе все равно опасаются, что такое может случиться.

"Я думаю, что нам этот страх или опасение нужно конвертировать в помощь и говорить о том, что такой сценарий возможен. И действительно может быть открытие второго фронта со стороны РФ. Необязательно эти мобилизованные пойдут именно на украинский фронт. Как один из сценариев, они могут пойти туда, где тоньше и где у них может быть быстрый успех. Такое тоже может быть. Поэтому это не только наша проблема, это проблема как минимум Европы. Нужно давать Украине все возможные средства, чтобы те, кто вновь придут в российскую армию, скажем так, проходили свой жизненный путь гораздо короче, нежели озвучивают зарубежные разведки. Не 20-30 минут, а гораздо меньше. Тогда это будет очень серьезный удар по авторитету РФ и даст возможность максимально эффективно действовать на поле боя", – отметил эксперт.

При этом он говорит, что вряд ли россияне смогут высказать свой протест против мобилизации.

"Я бы назвал это кухонными протестами – люди ропщут, но на улицу выходить боятся. К Путину, кстати, обращаются очень редко. Разве что из разряда: “Путин, помоги”. Но это у них еще с древности пошло: упасть на колени и сказать: "Царь, помоги, бояре плохие", – отметил эксперт.

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