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На Западе объяснили настоящий замысел Зеленского: почему ближайшие 40 дней должны изменить войну

Эксперты считают, что масштабная кампания ударов по России преследует не только военную, но и мощную психологическую и политическую цель

16 июля 2026, 11:40
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Кравцев Сергей

Объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским 40-дневная кампания ударов по российским военным и стратегическим объектам значительно шире, чем обычная серия атак. К такому выводу пришли аналитики, опрошенные британским изданием The Guardian, оценивая первые три недели реализации этой стратегии.

На Западе объяснили настоящий замысел Зеленского: почему ближайшие 40 дней должны изменить войну

Удары по России. Фото: из открытых источников

По мнению руководителя Украинского форума Chatham House Ориси Луцевич, цифра "40" имеет символическое значение. Она считает, что Зеленский сознательно использует библейскую метафору в качестве психологического сигнала Кремлю, демонстрируя, что именно Россия оказалась перед выбором между продолжением войны и возможностью избежать еще более тяжелых последствий. Кроме того, кампания может быть связана с предстоящими выборами в Госдуму РФ, ведь перенесение войны на территорию России способно ослабить позиции Владимира Путина.

Профессор стратегических исследований Университета Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен считает, что Киев не рассчитывает заставить Москву капитулировать только ударами. Главная же цель – нанести экономический удар по нефтяному сектору РФ и показать, что война больше не ограничивается украинской территорией.

По оценкам экспертов, кампания уже охватывает удары по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям военно-промышленного комплекса, логистическим маршрутам и крупным городам. Это создает все большее количество проблем внутри России – от перебоев с горючим до усиления критики власти из-за слабости системы противовоздушной обороны.

Аналитики также не исключают, что успешный перенос боевых действий на территорию РФ мог повлиять на изменение позиции администрации Дональда Трампа по военной поддержке Украины. При этом большинство экспертов прогнозирует, что даже после завершения условных 40 дней кампания не прекратится, а лишь примет еще больший масштаб.

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2026/jul/16/ukraine-40-day-campaign-against-russia-has-it-worked
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