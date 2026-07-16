На Заході пояснили справжній задум Зеленського: чому найближчі 40 днів мають змінити війну

Оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна кампанія ударів по російських військових і стратегічних об'єктах є значно ширшою, ніж звичайна серія атак. Такого висновку дійшли аналітики, яких опитало британське видання The Guardian, оцінюючи перші три тижні реалізації цієї стратегії.

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

На думку керівниці Українського форуму Chatham House Орисі Луцевич, цифра "40" має символічне значення. Вона вважає, що Зеленський свідомо використовує біблійну метафору як психологічний сигнал Кремлю, демонструючи, що саме Росія опинилася перед вибором між продовженням війни та можливістю уникнути ще тяжчих наслідків. Крім того, кампанія може бути пов'язана з майбутніми виборами до Держдуми РФ, адже перенесення війни на територію Росії здатне послабити позиції Володимира Путіна.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс Філліпс О'Брайен вважає, що Київ не розраховує змусити Москву капітулювати лише ударами. Натомість головна мета – завдати економічного удару по нафтовому сектору РФ та показати, що війна більше не обмежується українською територією.

За оцінками експертів, кампанія вже охоплює удари по нафтопереробних заводах, підприємствах військово-промислового комплексу, логістичних маршрутах і великих містах. Це створює дедалі більше проблем усередині Росії – від перебоїв із пальним до посилення критики влади через слабкість системи протиповітряної оборони.

Аналітики також не виключають, що успішне перенесення бойових дій на територію РФ могло вплинути на зміну позиції адміністрації Дональда Трампа щодо військової підтримки України. При цьому більшість експертів прогнозує, що навіть після завершення умовних 40 днів кампанія не припиниться, а лише набере ще більшого масштабу.

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