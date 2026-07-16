logo_ukra

BTC/USD

64040

ETH/USD

1883.03

USD/UAH

44.75

EUR/UAH

51.07

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією На Заході пояснили справжній задум Зеленського: чому найближчі 40 днів мають змінити війну
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході пояснили справжній задум Зеленського: чому найближчі 40 днів мають змінити війну

Експерти вважають, що масштабна кампанія ударів по Росії має не лише військову, а й потужну психологічну та політичну мету

16 липня 2026, 11:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Оголошена президентом України Володимиром Зеленським 40-денна кампанія ударів по російських військових і стратегічних об'єктах є значно ширшою, ніж звичайна серія атак. Такого висновку дійшли аналітики, яких опитало британське видання The Guardian, оцінюючи перші три тижні реалізації цієї стратегії.

На Заході пояснили справжній задум Зеленського: чому найближчі 40 днів мають змінити війну

Удари по Росії. Фото: з відкритих джерел

На думку керівниці Українського форуму Chatham House Орисі Луцевич, цифра "40" має символічне значення. Вона вважає, що Зеленський свідомо використовує біблійну метафору як психологічний сигнал Кремлю, демонструючи, що саме Росія опинилася перед вибором між продовженням війни та можливістю уникнути ще тяжчих наслідків. Крім того, кампанія може бути пов'язана з майбутніми виборами до Держдуми РФ, адже перенесення війни на територію Росії здатне послабити позиції Володимира Путіна.

Професор стратегічних досліджень Університету Сент-Ендрюс Філліпс О'Брайен вважає, що Київ не розраховує змусити Москву капітулювати лише ударами. Натомість головна мета – завдати економічного удару по нафтовому сектору РФ та показати, що війна більше не обмежується українською територією.

За оцінками експертів, кампанія вже охоплює удари по нафтопереробних заводах, підприємствах військово-промислового комплексу, логістичних маршрутах і великих містах. Це створює дедалі більше проблем усередині Росії – від перебоїв із пальним до посилення критики влади через слабкість системи протиповітряної оборони.

Аналітики також не виключають, що успішне перенесення бойових дій на територію РФ могло вплинути на зміну позиції адміністрації Дональда Трампа щодо військової підтримки України. При цьому більшість експертів прогнозує, що навіть після завершення умовних 40 днів кампанія не припиниться, а лише набере ще більшого масштабу.

Читайте також на порталі "Коментарі" — з'явилася перша реакція ЄС на рішення Зеленського звільнити Федорова з Міноборони.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.theguardian.com/world/2026/jul/16/ukraine-40-day-campaign-against-russia-has-it-worked
Теги:

Новини

Всі новини