Чи хотять українці удари по Росії: що показало опитування шокує

Переважна більшість громадян України підтримує завдання ударів по території Російської Федерації. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) наприкінці січня 2026 року.

Опитування українців стосовно ударів по Росії

Згідно з дослідженням, 90% українців вважають, що Україна має завдавати ударів по території РФ. Такий самий показник фіксувався і в лютому 2023 року, однак за цей час суттєво змінився характер підтримки — суспільні настрої стали значно жорсткішими.

Зокрема, частка респондентів, які виступають виключно за удари по військових об’єктах, скоротилася з 38% у 2023 році до 10% у 2026-му. Водночас 80% опитаних нині вважають, що удари мають завдаватися не лише по військових цілях, а й по інших об’єктах на території Росії. Для порівняння, три роки тому таку позицію підтримували 52%.

Серед тих, хто виступає за розширення цілей ударів, 7% обмежуються військовими та нафтогазовими об’єктами, тоді як 48% вважають допустимими удари також по російській енергетичній інфраструктурі.

Окремо соціологи зафіксували зростання частки українців, які допускають удари безпосередньо по населенню Росії. Якщо у лютому 2023 року таку позицію поділяли 13% респондентів, то зараз цей показник зріс до 25%.

Опитування проводилося у період з 23 по 29 січня 2026 року методом телефонних інтерв’ю. У ньому взяли участь 1003 респонденти — дорослі громадяни України віком від 18 років, які на момент дослідження проживали на підконтрольній уряду території.

Результати опитування демонструють глибоку трансформацію суспільних настроїв на тлі затяжної війни, постійних атак РФ та зростаючого запиту на більш рішучі дії у відповідь.

