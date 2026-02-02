Хотят ли украинцы удары по России: что показал опрос шокирует

Подавляющее большинство граждан Украины поддерживает нанесение ударов по территории Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) в конце января 2026 года.

Опрос украинцев касаемо ударов по России

Согласно исследованию, 90% украинцев считают, что Украина должна наносить удары по территории РФ. Такой же показатель фиксировался и в феврале 2023 года, однако за это время существенно изменился характер поддержки — общественные настроения ужесточились.

В частности, доля респондентов, выступающих исключительно за удары по военным объектам, сократилась с 38% в 2023 году до 10% в 2026 году. В то же время 80% опрошенных сейчас считают, что удары должны наноситься не только по военным целям, но и другим объектам на территории России. Для сравнения, три года тому назад такую позицию поддерживали 52%.

Среди выступающих за расширение целей ударов 7% ограничиваются военными и нефтегазовыми объектами, тогда как 48% считают допустимыми удары также по российской энергетической инфраструктуре.

Отдельно социологи зафиксировали рост доли украинцев, допускающих удары непосредственно по населению России. Если в феврале 2023 г. такую позицию разделяли 13% респондентов, то сейчас этот показатель вырос до 25%.

Опрос проводился в период с 23 по 29 января 2026 методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1003 респондента — взрослые граждане Украины в возрасте от 18 лет, которые на момент исследования проживали на подконтрольной правительству территории.

Результаты опроса демонстрируют глубокую трансформацию общественных настроений на фоне затяжной войны, постоянных атак РФ и растущего запроса на более решительные ответные действия.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по итогам января российские войска оккупировали 245 квадратных километров украинской территории, что почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Об этом сообщают аналитики DeepState, подводя итоги боевой активности противника.