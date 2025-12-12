logo_ukra

Чи готує Росія напад з Придністров'я: у Молдові оцінили активізацію ворожих військ
Чи готує Росія напад з Придністров’я: у Молдові оцінили активізацію ворожих військ

У Міноборони Молдови вважають перебільшенням інформацію про мобілізацію у Придністров’ї

У Молдові відреагували на інформацію про активізацію російських військ, розміщених у Придністров’ї.  

Чи готує Росія напад з Придністров’я: у Молдові оцінили активізацію ворожих військ

У Придністров’ї активізувалися війська РФ. Фото: з відкритих джерел

Українські ЗМІ повідомляли про нібито мобілізацію та призов резервістів у невизнаній ПМР, а  також розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА. 

Поява таких чуток зумовлена російською військовою присутністю у Придністров’ї  та  відсутність контролю з боку Кишинева. Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, пише Newsmaker.

"Що стосується мобілізації, отримання озброєнь чи інших подібних тверджень — це перебільшення. Це не відповідає дійсності", — сказав Носатий.

Водночас, за його словами, у Придністров’ї регулярно відбуваються різноманітні дії, які підтримують напруженість у регіоні.

"Військові навчання, денні й нічні стрільби — останнім часом цього стало більше", — зазначив міністр оборони Молдови.

За словами Носатого, напередодні на так званих "миротворчих постах" російських військ проводили перевірки й тренування. На думку міністра, такі заходи швидше мали демонстративний характер.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу запевнив, що офіційні структури постійно моніторять події у Придністров’ї. За його словами, причин для тривоги зараз немає.

"Ми уважно стежимо за всім, що там відбувається. Ситуація контрольована, але ми повинні залишатися пильними", — сказав Гросу.

Як повідомляв портал "Коментарі", Молдова нещодавно звернулася до Румунії за екстреною підтримкою у постачанні електроенергії. Причиною стала аварійна ситуація в енергосистемі країни, що виникла після масованих ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі.



Джерело: https://newsmaker.md/ru/eto-preuvelichenie-minoborony-moldovy-ob-usilenii-rossiiskoi-aktivnosti-v-pridnestrovskom-regione
