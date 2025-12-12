Чи готує Росія напад з Придністров’я: у Молдові оцінили активізацію ворожих військ

У Молдові відреагували на інформацію про активізацію російських військ, розміщених у Придністров’ї.

У Придністров’ї активізувалися війська РФ. Фото: з відкритих джерел

Українські ЗМІ повідомляли про нібито мобілізацію та призов резервістів у невизнаній ПМР, а також розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА.

Поява таких чуток зумовлена російською військовою присутністю у Придністров’ї та відсутність контролю з боку Кишинева. Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, пише Newsmaker.

"Що стосується мобілізації, отримання озброєнь чи інших подібних тверджень — це перебільшення. Це не відповідає дійсності", — сказав Носатий.

Водночас, за його словами, у Придністров’ї регулярно відбуваються різноманітні дії, які підтримують напруженість у регіоні.

"Військові навчання, денні й нічні стрільби — останнім часом цього стало більше", — зазначив міністр оборони Молдови.

За словами Носатого, напередодні на так званих "миротворчих постах" російських військ проводили перевірки й тренування. На думку міністра, такі заходи швидше мали демонстративний характер.

Спікер парламенту Молдови Ігор Гросу запевнив, що офіційні структури постійно моніторять події у Придністров’ї. За його словами, причин для тривоги зараз немає.

"Ми уважно стежимо за всім, що там відбувається. Ситуація контрольована, але ми повинні залишатися пильними", — сказав Гросу.

