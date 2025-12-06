Після атаки РФ Молдова запросила Румунії екстрену допомогу: що сталося

У суботу, 6 грудня, Молдова звернулася до Румунії за екстреною підтримкою у постачанні електроенергії. Причиною стала аварійна ситуація в енергосистемі країни, що виникла після масованих ударів Росії по українській енергетичній інфраструктурі. Про це повідомив оператор молдавської енергомережі Moldelectrica.

Молдова та Румунія. Фото: з відкритих джерел

За даними компанії, атаки РФ призвели до відключення важливого енергетичного блоку в регіональній системі, що різко підвищило навантаження лінії міжсистемного з'єднання. У Moldelectrica зазначили, що пропускна спроможність ліній практично досягла максимуму, що створює додаткові ризики для стабільності енергопостачання.

Через перевищення планового перетікання електроенергії оператор запросив у Румунії аварійну допомогу на найближчі години. Такий крок, як наголосили в компанії, є превентивним і має забезпечити безпечну роботу енергосистеми Молдови, а також запобігти можливим навантаженням та відключенням.

Водночас Moldelectrica звернулася до громадян з проханням економно використати електроенергію. Особливу увагу закликають приділяти зниженню споживання в години пікового навантаження, щоб зменшити ризик перебоїв та зберегти стійкість національної енергомережі.

Зазначимо, у ніч на суботу Росія здійснила масштабну атаку по ряду регіонів України, використавши ударні дрони "Шахед", а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу "Кинжал". Атаки були спрямовані насамперед на об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський емоційно відреагував на атаку РФ у День святого Миколая.



