После атаки РФ Молдова запросила у Румынии экстренную помощь: что произошло

В субботу, 6 декабря, Молдова обратилась к Румынии за экстренной поддержкой в поставках электроэнергии. Причиной стала аварийная ситуация в энергосистеме страны, возникшая после массированных ночных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщил оператор молдавской энергосети Moldelectrica.

Молдова и Румыния. Фото: из открытых источников

По данным компании, атаки РФ привели к отключению важного энергетического блока в региональной системе, что резко повысило нагрузку на линии межсистемного соединения. В Moldelectrica отметили, что пропускная способность линий практически достигла максимума, что создаёт дополнительные риски для стабильности энергоснабжения.

Из-за превышения планового перетока электроэнергии оператор запросил у Румынии аварийную помощь на ближайшие часы. Такой шаг, как подчеркнули в компании, является превентивным и должен обеспечить безопасную работу энергосистемы Молдовы, а также предотвратить возможные перегрузки и отключения.

Вместе с тем Moldelectrica обратилась к гражданам с просьбой экономно использовать электроэнергию. Особое внимание призывается уделять снижению потребления в часы пиковой нагрузки, чтобы уменьшить риск перебоев и сохранить устойчивость национальной энергосети.

Отметим, в ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

