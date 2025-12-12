Готовит ли Россия нападение из Приднестровья: в Молдове оценили активизацию вражеских войск

В Молдове отреагировали на информацию об активизации российских войск, размещенных в Приднестровье.

В Приднестровье активизировались войска РФ. Фото: из открытых источников

Украинские СМИ сообщали о якобы мобилизации и призыве резервистов в непризнанной ПМР, а также расконсервировании техники, запуске производства дронов и создании центров подготовки операторов БПЛА.

Появление таких слухов обусловлено российским военным присутствием в Приднестровье и отсутствием контроля со стороны Кишинева. Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, пишет Newsmaker.

"Что касается мобилизации, получения вооружений или других подобных утверждений – это преувеличение. Это не соответствует действительности", – сказал Носатый.

В то же время, по его словам, в Приднестровье регулярно происходят различные действия, поддерживающие напряженность в регионе.

"Военные учения, дневные и ночные стрельбы — в последнее время этого стало больше", — отметил министр обороны Молдовы.

По словам Носатого, накануне на так называемых "миротворческих постах" российских войск проводили проверки и тренировки. По мнению министра, такие меры скорее носили демонстративный характер.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заверил, что официальные структуры постоянно мониторят события в Приднестровье. По его словам, причин для беспокойства сейчас нет.

"Мы внимательно следим за всем, что там происходит. Ситуация контролируемая, но мы должны оставаться внимательными", — сказал Гросу.

Как сообщал портал "Комментарии", Молдова недавно обратилась к Румынии за экстренной поддержкой в поставках электроэнергии. Причиной послужила аварийная ситуация в энергосистеме страны, возникшая после массированных ударов России по украинской энергетической инфраструктуре.