Чи готовий Путін до «жесту доброї волі»: що показав останній удар по Києву

Роками в західній дискусії працювала теза "дайте переговорам шанс" – з підтекстом, що довести готовність до миру має Україна. Ця конструкція завершилася. Про це розповів доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об'єднана Україна" Ігор Петренко.

Удар по Києву. Фото: з відкритих джерел

"Шанс було дано – у максимально повній комплектації. Президент публічно підтвердив: Путіну всіма офіційними й неофіційними каналами передано готовність України до змістовних перемовин. Відповідь надійшла не заявою, а балістикою по житлових кварталах Києва: десятки загиблих, 64 зруйновані квартири в одній дев’ятиповерхівці Дарницького району, понад 130 пошкоджених об’єктів, серед яких станція швидкої допомоги", – зазначив експерт.

За його словами, це знімає з України тягар доведення. Питання "чи готовий Київ до дипломатії" закрито – відповідь задокументована. Відкритим лишається дзеркальне питання, і адресоване воно Москві та тим, хто досі пропонує "жести доброї волі" як шлях до столу.

Ігор Петренко зауважує, звідси й практичний висновок щодо тиску. Дилеми "санкції чи переговори" не існує – існує тиск заради переговорів. Кожен, хто пропонує послабити його зараз, у момент, коли Росія відповідає на мирні сигнали ударами по столиці, пропонує не наблизити мир, а продовжити війну – просто чужими руками й на чужій території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — за даними столичної прокуратури, кількість загиблих у Києві внаслідок масованої комбінованої атаки РФ збільшилась до 30 людей. Це удар розпачу чи справді російський диктатор Путін вірить, що подібними атаками може зламати волю українців до спротиву? Чи може свідчити даний удар про те, що ніякі вибори та мир, про що вже заговорили у низці телеграм-каналів, цієї осені – неможливі? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



