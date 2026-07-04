Готов ли Путин к жесту доброй воли: что показал последний удар по Киеву

Годами в западной дискуссии работал тезис "дайте переговорам шанс" – с подтекстом, что доказать готовность к миру у Украины. Эта конструкция завершилась. Об этом рассказал доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко.

Удар по Киеву. Фото: из открытых источников

"Шанс был дан – в максимально полной комплектации. Президент публично подтвердил: Путину всеми официальными и неофициальными каналами передана готовность Украины к содержательным переговорам. Ответ поступил не заявлением, а баллистикой по жилым кварталам Киева: десятки погибших, 64 разрушенных квартир в одной девятиэтажке Дарницкого района, более 130 поврежденных объектов, среди которых станция скорой помощи", – отметил эксперт.

По его словам, это снимает с Украины бремя доказывания. Вопрос "готов Киев к дипломатии" закрыт – ответ задокументирован. Открытым остается зеркальный вопрос, и адресован он Москве и тем, кто до сих пор предлагает "жесты доброй воли" как путь к столу.

Игорь Петренко отмечает, отсюда и практический вывод о давлении. Дилеммы "санкции или переговоры" нет – существует давление ради переговоров. Каждый, кто предлагает ослабить его сейчас, в момент, когда Россия отвечает на мирные сигналы ударами по столице, предлагает не приблизить мир, а продолжить войну просто чужими руками и на чужой территории.

Читайте на портале "Комментарии" — по данным столичной прокуратуры, количество погибших в Киеве в результате массированной комбинированной атаки РФ увеличилось до 30 человек. Это удар отчаяния действительно ли российский диктатор Путин верит, что подобными атаками может сломить волю украинцев к сопротивлению? Может ли свидетельствовать данный удар о том, что никакие выборы и мир, о чем уже заговорили в ряде телеграмм-каналов, этой осенью невозможны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



