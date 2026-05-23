Чи є загроза наступу з Білорусі: де можливий прорив

Кравцев Сергей
Російський диктатор знову почав показувати, що загроза для України з боку Білорусі може стати, як і п'ять років тому більшою, ніж серйозною. Які можливі сценарії настання з Білорусі? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.
Наступ із Білорусі. Фото: з відкритих джерел
Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив в ефірі Радіо NV, що в Росії розглядається щонайменше два варіанти дій проти України з території Білорусі чи Брянської області.
На його думку, є п'ять сценаріїв, які постійно моделюються і включають не лише можливість настання Росії з території Білорусі або Брянської області.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що зараз важливо відрізняти реальну військову загрозу від навмисного відволікання уваги.
З його слів, найбільший ризик для України сьогодні пов'язаний зовсім не з Білоруссю.
Світан зазначив, що розмови про можливу загрозу з боку Білорусі зараз з'явилися невипадково. Паралельно з цим у країні нагромадилися внутрішні скандали, пов'язані з корупцією у верхніх ешелонах влади.
На його думку, таку схему вже використали минулого року, тоді увагу відвернули на інший напрямок, після чого з Донецької області почали перекидати сили та засоби, чого робити не можна було, бо саме там формувалася справжня небезпека. Наслідком стали втрати позицій на Покровському та Мирноградському напрямах, і зараз, як вважає Світан, ситуація розвивається за дуже схожою логікою.
За словами експерта, безпосередньої загрози великого наступу з боку Білорусі наразі немає, якщо оцінювати не галас, а реальні можливості для такої операції. Для цього потрібно було б створити велике ударне угруповання чисельністю не менше 100 – 150 тисяч військових, а станом на даний момент такого ресурсу на цьому напрямі немає.
