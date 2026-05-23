Чи є загроза наступу з Білорусі: де можливий прорив

Російський диктатор знову почав показувати, що загроза для України з боку Білорусі може стати, як і п'ять років тому більшою, ніж серйозною. Які можливі сценарії настання з Білорусі? Видання "Коментарі" розбиралося у цьому питанні, вивчивши думки експертів.

Є п'ять сценаріїв, які постійно моделюються

Військовий експерт Олександр Мусієнко зазначив в ефірі Радіо NV, що в Росії розглядається щонайменше два варіанти дій проти України з території Білорусі чи Брянської області.

"Україна усвідомлює, що оскільки є ділянка кордону з Росією, у тому числі з Брянською областю, і що Білорусь є союзною державою РФ, то відповідні загрози звідти зберігатимуться, доки триває війна", — зазначив експерт.

На його думку, є п'ять сценаріїв, які постійно моделюються і включають не лише можливість настання Росії з території Білорусі або Брянської області.

Щонайменше один-два з них можуть передбачати наступальні дії Росії через Білорусь на територію країн Балтії, здійснення там провокацій. Залежно від того, чи концентруватимуть вони війська, це може бути більш масштабний наступ. Якщо не будуть – це може бути застосування безпілотників, диверсій, провокацій тощо", — додав Мусієнко.

Тут зараз зійшлися два завдання

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан в ефірі 24 Каналу зазначив, що зараз важливо відрізняти реальну військову загрозу від навмисного відволікання уваги.

З його слів, найбільший ризик для України сьогодні пов'язаний зовсім не з Білоруссю.

Світан зазначив, що розмови про можливу загрозу з боку Білорусі зараз з'явилися невипадково. Паралельно з цим у країні нагромадилися внутрішні скандали, пов'язані з корупцією у верхніх ешелонах влади.

"Тут зараз зійшлися два завдання. Російські ІПСО відволікають увагу від Донецького напрямку, і всередині країни її теж намагаються переключити на білоруський напрямок", – сказав Світан.

На його думку, таку схему вже використали минулого року, тоді увагу відвернули на інший напрямок, після чого з Донецької області почали перекидати сили та засоби, чого робити не можна було, бо саме там формувалася справжня небезпека. Наслідком стали втрати позицій на Покровському та Мирноградському напрямах, і зараз, як вважає Світан, ситуація розвивається за дуже схожою логікою.

За словами експерта, безпосередньої загрози великого наступу з боку Білорусі наразі немає, якщо оцінювати не галас, а реальні можливості для такої операції. Для цього потрібно було б створити велике ударне угруповання чисельністю не менше 100 – 150 тисяч військових, а станом на даний момент такого ресурсу на цьому напрямі немає.

